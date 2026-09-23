First Dates 23 septiembre 2026

La pasión por la cultura japonesa, sus vivencias y la libertad para mostrarse tal como son acercan a los dos solteros, que terminan la cena con ganas de volver a verse

Luciel llegaba a ‘First Dates’ sin un guion cerrado para el amor. Quería conocer a alguien, encontrar algún interés compartido y dejar que las cosas fluyeran. “Yo busco conectar. ¿De qué manera? Pues eso ya se verá”, explicaba. Con Elliot, o 'Eli', encontró mucho más que un tema para romper el hielo: una conversación en la que ambos pudieron sentirse comprendidos. La conexión empezó incluso antes de sentarse a cenar. Un chaleco personalizado, una referencia a Miku y unas entradas para el mismo evento bastaron para que aparecieran las primeras sonrisas. Y aquello solo acababa de empezar. Un chaleco, Miku y muchas cosas de las que hablar En su presentación, Luciel había explicado cómo entiende su identidad: “Yo vivo el género como un espectro”. También había señalado que prefiere que se dirijan a él en masculino, algo que compartió después con Elliot, quien utiliza tanto pronombres neutros como masculinos.

La naturalidad de ese intercambio marcó el tono del encuentro. Ambos mostraron interés por la estética del otro y enseguida encontraron una afición compartida. Luciel se fijó en el chaleco que Elliot había confeccionado y decorado, con parches y detalles entre los que reconoció una referencia a Miku. Al descubrir que los dos tenían entradas para el Miku Expo, ya contaban con una ocasión para volver a coincidir. Para Luciel, la cultura japonesa ocupa un lugar importante en su vida. Le encanta cantar y bailar, y forma parte de un grupo que interpreta versiones con la intención de publicar algún día su propia música. Además, encuentra en las canciones que escucha un mensaje que le toca de cerca: hablan de ser diferente y de sentirse excluido por una sociedad llena de normas. El cosplay también les dio conversación. Más allá de los trajes, Luciel explicó que es una forma de conocer gente, acudir a eventos y compartir sesiones de fotos. Con Elliot, las posibilidades de hacer planes juntos empezaban a multiplicarse. Una conversación en la que sentirse comprendidos Durante la cena, ambos hablaron también de sus experiencias como personas neurodivergentes. Elliot contó que es autista y tiene TDAH, mientras que Luciel explicó que también es autista. Encontrar ese punto en común les permitió compartir otra parte de sus vivencias. La conversación avanzó hacia cuestiones personales, desde su relación con el cuerpo hasta sus inquietudes y proyectos. También hubo espacio para hablar de sexualidad, de lo que les interesa explorar y de sus diferentes ritmos. Luciel reconoció que percibía a Elliot más dispuesto a probar cosas, mientras que él sentía algo más de respeto ante algunas experiencias.

Luciel y Elliot conectan desde el primer momento en su cita de ‘First Dates’.