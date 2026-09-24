Emanuela y Pedro desatan la pasión en 'First Dates' y ella pone freno a la cita: "Vámonos, si no la cosa se pone caliente"

First Dates 24 septiembre 2026

La química ha sido inmediata y, entre confesiones, besos y alguna que otra declaración subida de tono, los dos han terminado dispuestos a seguir conociéndose fuera del restaurante

Hay historias en 'First Dates' que empiezan al cruzar la puerta del restaurante y otras que lo hacen mucho antes. Es el caso de Emanuela, de 77 años, que ya tenía muy claro quién quería que fuese su cita antes incluso de sentarse a la mesa. Había visto a Pedro, de 82, en el programa y el flechazo había sido tan fuerte que decidió llamar para conocerlo.

Después de meses esperando ese momento, por fin lo tenía delante. Y parece que las expectativas no solo se han cumplido, sino que la atracción ha sido mutua desde el primer instante. "Qué guapa eres. Me gustas, sinceramente me gustas", le confesaba Pedro nada más comenzar a conocerse. Emanuela no podía estar más encantada. De hecho, reconocía que había enseñado la fotografía de su cita a sus amigas y que ninguna había conseguido quitarle la idea de la cabeza. "Me dicen: 'Emanuela, es tan mayor'. Digo: 'No me importa, me encanta", contaba entre risas. Pedro parecía tenerlo igual de claro: "Está enamorada, pero yo también me estoy enamorando". Emanuela y Pedro hablan sin tabúes de la pasión La complicidad iba creciendo según avanzaba la cena y Emanuela terminaba confesando que tiene "muchísimas ganas de enamorarse" y de volver a experimentar las mismas sensaciones que cuando tenía 20, 30 o 40 años.

Y si el terreno sentimental no les provocaba ningún pudor, el sexual tampoco. Emanuela quería saber si Pedro seguía siendo un hombre "vigoroso", aunque rápidamente le pedía que no diese demasiados detalles ante las cámaras porque sus amigas podían terminar riéndose de ella. La conversación, sin embargo, ya no tenía retorno. "Cuando hay compenetración y hay feeling, no hay tabúes en la cama", sentenciaba Emanuela. Algo con lo que Pedro estaba completamente de acuerdo. "La veo fogosa y yo también soy muy fogoso", reconocía él ante el equipo del programa. La respuesta de su cita no podía ser más clara: "Tú tranquilo, que no te va a faltar de nada. De nada"; "A ti tampoco", replicaba Pedro. Un baile, muchos besos y "maripositas" Después de comprobar que la química funcionaba en la mesa, llegaba el momento de descubrir si también lo hacía en las distancias cortas. Los dos se trasladaban a una zona más íntima del restaurante, bailaban juntos y terminaban dejándose llevar con un beso.