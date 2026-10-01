First Dates 01 octubre 2026

Soraya reconoce que comprendió la intensidad de sus sentimientos después de la ruptura. Su confesión despierta las dudas de Adrián, que busca empezar una historia sin sentirse el sustituto de nadie.

En una primera cita hay muchas cosas por descubrir, pero Soraya y Adrián han dedicado buena parte de la suya en ‘First Dates’ a hablar de sus ex parejas. Los dos llegaban con relaciones importantes a sus espaldas y ganas de conocer a alguien. Sin embargo, una confesión de Soraya ha hecho que el sevillano se plantease si su última historia estaba completamente cerrada. El encuentro había comenzado entre sonrisas y nervios. Adrián, que trabaja como mozo de almacén, se ha sentido atraído por ella desde el primer momento: “Es súper guapa”. Soraya, de Albacete, también estaba nerviosa, aunque pronto han encontrado conversación. Y el pasado sentimental no ha tardado en aparecer. Adrián recuerda una relación de 14 años Soraya ha contado que tiene una hija de 14 años y que mantiene una relación cordial con el padre de la adolescente. Después tuvo otras dos parejas y la última ruptura se produjo hace siete meses. Desde entonces, ha trabajado en aprender a estar sola: le ha costado, pero asegura que ahora se encuentra bien y no se cierra a conocer a alguien.

Adrián también sabe lo que supone recuperarse de una separación. Su relación más larga duró 14 años y los primeros meses después de dejarlo fueron especialmente difíciles: “Lloraba todos los días”. Según ha explicado, el cariño se había ido apagando y la convivencia terminó resultando forzada. Además, hubo una despedida que le dolió especialmente: la de los dos gatos que compartía con su expareja. “Eso es lo que más me rompió a mí, porque me tuve que separar de los gatos”, ha reconocido. Tras recordar aquella etapa, él mismo ha intentado devolver la conversación al motivo que les había llevado al restaurante: “Ahora mismo estamos aquí tú y yo para conocernos”. La confesión de Soraya que despierta las dudas de Adrián Pero todavía quedaba una pregunta importante: ¿cuántas veces se había enamorado Soraya? Ella ha respondido que cree que solo lo hizo de su última pareja. Su historia fue intensa y avanzó deprisa. A los dos meses de conocerse ya vivían juntos, aunque finalmente rompieron porque, según ha explicado, no eran muy compatibles. Al recordarlo, Soraya ha destacado que él le subía la autoestima y la mimaba, unas palabras que han hecho saltar las alarmas de Adrián. “Yo tampoco quiero ser el que sustituya a su última pareja”, ha explicado. Quiere llegar a la vida de alguien para aportar cosas nuevas y sentirse elegido por lo que es. Aunque creía que Soraya había superado la ruptura, sus palabras le dejaban una duda: “Tiene una pizca de esperanza con su ex, creo”.

No termino de saltar la chispa en la cita de Soraya y Adrián.