First Dates 18 agosto 2026

La cosa entre Fran y Noelia parecía que fluía, pero ella se ha negado a darle un beso y a él no le ha sentado nada bien. Todo eso y mucho más en esta cita

Fran y Noelia se juntaron en ‘First Dates’, y por un momento, todo parecía ir bien, los dos estaban en la misma sintonía y estaban cómodos. Pero un instante cortó toda la magia y lo que se había trabajado hasta ese punto de la cita. La pareja ha entrado en un reservado para tener algo más de intimidad y allí abren uno de los papelitos que les propone darse un beso "como si fuera el fin del mundo". Fran estaba dispuesto a hacer, pero Noelia se ha negado. En cambio, la soltera propone dos besos, algo que a Fran ha descolocado totalmente. El soltero ha sentido esta situación como una cobra en toda regla. Ha sido como un portazo en la cara", insiste Fran.

Momentos después, ha comenzado a sonar una canción en el reservado, y Noelia comenzó a bailar, pero Fran no se levantó del sofá. El soltero ha alegado haberse "quedado a cuadros" y "frío" por lo que acababa de suceder entre ambos: "El hecho de que no quisiera entrar en el juego me ha sorprendido un poco". Noelia ha notado este cambio en Fran durante la cita. "Se ha picado porque no le he dado el beso, pero eso también lo tendría que respetar él". La decisión final de Noelia y Fran en 'First Dates' A pesar de este jarro de agua fría para Fran, decidió aún así a invitar a la cena. Eso sí, aún tocaba tomar una decisión final. El primero en responder fue Fran. "Te soy sincero. En un principio, pensaba decir que no. Aunque la cita ha ido muy bien, me ha sentado como un portazo en la cara el juego, por eso me he sentido luego un poco bloqueado. Aunque sí que es cierto que, si quieres, podemos tener una segunda cita y ver qué pasa".

La decisión final de Noelia y Fran en 'First Dates'