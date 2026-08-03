First Dates 03 agosto 2026

El jacuzzi y la nata fueron los protagonistas y culpables del aumento de temperatura de la cita entre Juanjo y Rocío

Rocío ha llegado a ‘First Dates’ con unas pesas en la mano y convencida de que iba a encontrar al hombre musculado que le robara el corazón. Ya no le vale cualquier cosa y le ha explicado a Carlos Sobera que, para ella, el físico es muy importante. Su cita es Juanjo, al que el deporte le ha cambiado la vida, un tipo que tiene claro que si no llega a entrenar se hubiera ido por el mal camino. Ahora se define como ‘’osito con pinta de macarra’’ y algo le decía que en ‘First Dates Summer’ iba a encontrar a la mujer que estaba buscando.

Los dos se gustaron, encontraron lo que tanto tiempo llevaban buscando

Los dos se gustaron, encontraron lo que tanto tiempo llevaban buscando. Ella ha visto todos los músculos que venía buscando y él al “pepino” que deseaba. “Domestico yeguas”, dice entre risas Juanjo. Durante la cena han hablado de deporte, de sus vidas, de sexo y estaban tan encantados de conocerse que se han quedado casi sin hambre. El deseo de Juanjo para acabar la cita Juanjo le ha propuesto a Lidia pasar directamente a un postre con nata y aunque, han tenido que esperar, lo han conseguido. En el jacuzzi la temperatura aumentó, ya que pudieron jugar con la nata.