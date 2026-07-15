First Dates 15 julio 2026

A Mónica no le ha gustado nada David y no ha dudado en ser sincera e incluso, borde con su cita en ‘First Dates’: la lluvia de zascas que se ha llevado

La primera cita no siempre es buena, y menos si se trata de una a ciegas como ocurre en ‘First Dates’. David, por un lado, ha sentido que había encontrado en Mónica a la mujer con carácter que tanto tiempo estaba buscando. Mientras que Mónica, dejó claro desde el primer momento que no se sentía atraída por David y que no creía que fueran compatibles.

Los dos tienen personalidades muy distintas, David es un chico tranquilo y amante de la escalada. Mónica es más directa y dice todo el rato lo que piensa, dejando muchos zascas durante la cita. Además, comenta que no le atraen nada los hombres con pelo largo y rizado, dejándole todavía más claro a David que la cosa no iba a salir bien. De hecho, le ha dejado claro que no estaría ni con Matías por muy guapo que sea. Un malentendido que casi termina la cena precipitadamente David ha sentido que el pelo se corta y ha seguido en modo conquista, aunque con muchos nervios. Tantos, que hasta tuvo un malentendido con Mónica cuando ha simulado pedir la cuenta al escucharle que tendría una relación abierta: “Me refería a cada uno en su casa”.

David es un chico tranquilo y amante de la escalada. Mónica es más directa y dice todo el rato lo que piensa, dejando mucho zascas durante la cita