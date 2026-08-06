First Dates 06 agosto 2026

Los dos son amantes de los tatuajes, piercings y el anime, y eso les ha hecho congeniar desde el primer momento en un match de lo más satánico en 'First Dates'

Desde el primer momento, Christopher ha sorprendido a Lidia por su grado de poesía al hablar de amor, su madurez y su lookazo en su presentación en ‘First Dates’. “Busco una compañera para la travesía de la vida”, relata el soltero. El joven lleva su vida tatuada sobre su piel, ha trabajado de muchas cosas para ganarse la vida, pero tiene alma de artista y, además, de rapear, tiene un grupo de música con su hermano. Hachi, coincide en muchos aspectos con su cita, les unen los tatuajes y lo piercings, de hecho, siempre ha soñado con ser un dragón y tuvo claro que su primera modificación física sería hacerse la lengua bífida. Desde el inicio de su cita han congeniado, se atraen estética y físicamente.

La primera pregunta que se han hecho fue para conocer sus pronombres, y ambos han coincididos en que son no binarios. Además, congenian en gustos como el anime. “Es muy difícil conocer a gente que esté en los mismos nichos que yo”, reconoce Hachi. Ambos han tenido ratas como mascotas Hachi le ha dicho que vivía en un pueblecito de Vigo y que eso le permitía vivir con sus animales, algo que Christopher siempre ha soñado. Ambos han tenido ratas como mascotas y el joven no ha podido evitar emocionarse al escuchar a su cita relatar cómo vio a una de sus ratas intentar ocultar el cadáver de su compañera: “Es instinto, para evitar los depredadores”.

La primera pregunta que se han hecho fue para conocer sus pronombres, y ambos han coincididos en que son no binarios