Desde el primer momento, Christopher ha sorprendido a Lidia por su grado de poesía al hablar de amor, su madurez y su lookazo en su presentación en ‘First Dates’. “Busco una compañera para la travesía de la vida”, relata el soltero. El joven lleva su vida tatuada sobre su piel, ha trabajado de muchas cosas para ganarse la vida, pero tiene alma de artista y, además, de rapear, tiene un grupo de música con su hermano.
Hachi, coincide en muchos aspectos con su cita, les unen los tatuajes y lo piercings, de hecho, siempre ha soñado con ser un dragón y tuvo claro que su primera modificación física sería hacerse la lengua bífida. Desde el inicio de su cita han congeniado, se atraen estética y físicamente.
La primera pregunta que se han hecho fue para conocer sus pronombres, y ambos han coincididos en que son no binarios. Además, congenian en gustos como el anime. “Es muy difícil conocer a gente que esté en los mismos nichos que yo”, reconoce Hachi.
Hachi le ha dicho que vivía en un pueblecito de Vigo y que eso le permitía vivir con sus animales, algo que Christopher siempre ha soñado. Ambos han tenido ratas como mascotas y el joven no ha podido evitar emocionarse al escuchar a su cita relatar cómo vio a una de sus ratas intentar ocultar el cadáver de su compañera: “Es instinto, para evitar los depredadores”.
Christopher se ha sorprendido al saber que su cita estaba en proceso de divorcio, pero ha entendido que hubiera escapado de una relación que había dejado de ser abierta. Incluso antes de la decisión final, Christopher pudo sorprender a Hachi con una actuación de DJ. A la hora de la decisión final fueron muchas las coincidencias y la atracción mutua, que los dos respondieron positivamente a tener una segunda cita.