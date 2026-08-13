Carlos Sobera se queda sin palabras tras la surrealista conversación con Conchita en 'First Dates'

A ‘First Dates’ llega Manolita, una mujer graciosa y activa que se emociona mucho al ver a Carlos Sobera, al que por durante tanto tiempo ha visto por la televisión. Manolita tiene 81 años, y la idea de acudir al programa viene de la mano de su nieto, al llegar al restaurante, mantiene una conversación con el presentador de lo más curiosa y donde habla sin filtros.
Manolita viene de muchos sitios: Murcia, Barcelona y Francia, son las respuestas que da. La soltera también recuerda cómo conoció a su marido en Barcelona: “A Barcelona fui soltera, mi padre nos llevó a trabajar a la fábrica y encontré un murcianico allí y hasta que lo llevé a su pueblo a morirse, tiene narices esto y ahora estoy aquí”. Conchita empieza a reírse mientras cuenta la historia y Carlos Sobera se queda prácticamente sin palabras ante su espontaneidad.
El presentador quiere saber qué ha pasado con los hombres que ha conocido durante todos esos años y ella no se corta: “Están capados o algo les pasa”. Carlos Sobera no puede evitar reírse con los comentarios de Manolita.
Al hablar de su familia Manolita dice que vive en Murcia con su nieto, que está jugando en el equipo de fútbol. La soltera describe a su nieto entre risas como un joven que tiene “sus cosas, con sus pelotas”. Eso sí, Manolita tiene las cosas claras, quiere a una persona como ella, activa, graciosa y con ‘’sangre torera’’. ‘’Que se le pueda pasar la mano por el lomo’’, dice Manolita, provocando nuevamente la risa de Carlos Sobera.
Para eso llega Augusto, un camionero jubilado que también viene de Murcia, que se define a sí mismo como un ‘’macho ibérico’’, eso sí, Manolita lo ve un poco mayor para ella.