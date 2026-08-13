Carlos Sobera se queda sin palabras tras la surrealista conversación con Conchita en 'First Dates'

First Dates 13 agosto 2026

Conchita protagoniza uno de los momentos más divertidos nada más llegar a ‘First Dates’ al mantener una conversación de lo más surrealista con Carlos Sobera

A ‘First Dates’ llega Manolita, una mujer graciosa y activa que se emociona mucho al ver a Carlos Sobera, al que por durante tanto tiempo ha visto por la televisión. Manolita tiene 81 años, y la idea de acudir al programa viene de la mano de su nieto, al llegar al restaurante, mantiene una conversación con el presentador de lo más curiosa y donde habla sin filtros.

A ‘First Dates’ llega Manolita, una mujer graciosa y activa que se emociona mucho al ver a Carlos Sobera

La historia de Manolita con los hombres Manolita viene de muchos sitios: Murcia, Barcelona y Francia, son las respuestas que da. La soltera también recuerda cómo conoció a su marido en Barcelona: “A Barcelona fui soltera, mi padre nos llevó a trabajar a la fábrica y encontré un murcianico allí y hasta que lo llevé a su pueblo a morirse, tiene narices esto y ahora estoy aquí”. Conchita empieza a reírse mientras cuenta la historia y Carlos Sobera se queda prácticamente sin palabras ante su espontaneidad. El presentador quiere saber qué ha pasado con los hombres que ha conocido durante todos esos años y ella no se corta: “Están capados o algo les pasa”. Carlos Sobera no puede evitar reírse con los comentarios de Manolita.