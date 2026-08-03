Julián Contreras arremete duramente contra sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera: "Me han echado de la familia"

Más de veinte años después de la muerte de Carmina Ordóñez , la fractura entre sus tres hijos sigue sin cerrarse. Julián Contreras , el pequeño de los Ordóñez y hermano por parte de madre de Fran y Cayetano Rivera , se ha puesto en contacto con Aurelio Manzano tras la entrevista de Eva Carreño sobre la muerte de su madre y ha hecho unas declaraciones que 'Fiesta' ha querido analizar al detalle.

Julián Contreras arremete contra Fran y Cayetano Rivera nuevamente

El hijo pequeño de Carmina Ordóñez le ha confesado al colaborador y periodista que se siente más solo que nunca y que no cuenta con ningún apoyo: "Me han echado de la familia. Eso es lo que unos intentan y otros permiten. Me dejé la vida por mi madre y lo volvería a hacer".

No es la primera vez que Julián habla así. Desde que Carmina falleciera en 2004, cuando él tenía apenas 18 años, la relación con sus hermanos mayores, Fran y Cayetano, ha sido una sucesión de idas y venidas, silencios y reconciliaciones que nunca han terminado de cuajar.

Es por eso que Frank Blanco ha puesto el foco en la parte más ambigua del mensaje: "¿Me dejé la vida por mi madre y lo volvería a hacer? Pero lo de antes: ‘Unos intentan y otros permiten’. Esto... ¿a quién va?", ha preguntado el presentador a los colaboradores de ‘Fiesta’.

Aurelio Manzano ha sido el primero en mojarse: "Él habla de Francisco, evidentemente, que lo ha intentado, que se fuera, y el otro, que es Cayetano, que no habla, que no molesta, que no interfiere, lo ha permitido. Con su silencio lo ha permitido".