Julián Contreras arremete duramente contra sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera: "Me han echado de la familia"

Más de veinte años después de la muerte de Carmina Ordóñez, la fractura entre sus tres hijos sigue sin cerrarse. Julián Contreras, el pequeño de los Ordóñez y hermano por parte de madre de Fran y Cayetano Rivera, se ha puesto en contacto con Aurelio Manzano tras la entrevista de Eva Carreño sobre la muerte de su madre y ha hecho unas declaraciones que 'Fiesta' ha querido analizar al detalle.
El hijo pequeño de Carmina Ordóñez le ha confesado al colaborador y periodista que se siente más solo que nunca y que no cuenta con ningún apoyo: "Me han echado de la familia. Eso es lo que unos intentan y otros permiten. Me dejé la vida por mi madre y lo volvería a hacer".
No es la primera vez que Julián habla así. Desde que Carmina falleciera en 2004, cuando él tenía apenas 18 años, la relación con sus hermanos mayores, Fran y Cayetano, ha sido una sucesión de idas y venidas, silencios y reconciliaciones que nunca han terminado de cuajar.
Es por eso que Frank Blanco ha puesto el foco en la parte más ambigua del mensaje: "¿Me dejé la vida por mi madre y lo volvería a hacer? Pero lo de antes: ‘Unos intentan y otros permiten’. Esto... ¿a quién va?", ha preguntado el presentador a los colaboradores de ‘Fiesta’.
Aurelio Manzano ha sido el primero en mojarse: "Él habla de Francisco, evidentemente, que lo ha intentado, que se fuera, y el otro, que es Cayetano, que no habla, que no molesta, que no interfiere, lo ha permitido. Con su silencio lo ha permitido".
Gemma Juan, sin embargo, ha dejado claro que no pensaba de la misma manera: "Yo sí que creo que se ha ido él de ese núcleo familiar bastante desestructurado. No ha sabido agradecer la ayuda de los hermanos, no le han ido bien las cosas, no ha sabido encarrilar su vida".
Pipi Estrada, fiel a su estilo directo, ha querido ir más allá asegurando que, en su opinión Juliá “vuelve a ser injusto”: “Dice: 'Me dejé la vida por mi madre y lo volvería a hacer'. Perdóname, ¡y le está dando un zasca a sus hermanos! Hay que saber leer entre líneas".
Almudena del Pozo ha concluido el debate desvelando en directo un mensaje que estaba recibiendo mientras se hablaba del tema: "Él está interpretando todo lo que él pasó con su madre. Por cierto, me acaba de escribir Eva Carreño aclarando que ella jamás ha hablado mal de Julián, al revés, lo ama, lo adora y además entiende perfectamente por todo lo que pasó y lo mal que lo pasó".