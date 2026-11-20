Fiesta 21 noviembre 2026

El superviviente de Las 12 Tribus ha relatado en 'Fiesta' cómo creció sin juguetes, sin televisión y con libros editados por la propia secta hasta que logró escapar con 19 años

'Fiesta' ha recibido en plató a Hite Rodríguez, un hombre que nació y creció dentro de la secta de Las 12 Tribus y que ha relatado en primera persona cómo fue su infancia en un entorno de aislamiento total. Sus padres entraron en la organización hacia 1990, cuando ya tenían dos hijos, y él fue el primero que nació dentro de la comunidad. "Todo lo que yo conozco ha sido, hasta que me fui, dentro de ahí", ha explicado Hite.

La vida dentro de Las 12 Tribus: reuniones diarias, libros propios y aislamiento Sobre su vida en la secta, Hite Rodríguez ha descrito un día a día marcado por la rutina y el control ideológico. Según ha contado, desde pequeño asistía a reuniones obligatorias por la mañana y por la tarde en las que se hablaba de "todas las enseñanzas, el camino que hay que seguir y lo que hay que hacer". "Todos los días era lo mismo", ha señalado, aunque ha matizado que había pequeñas variaciones según el día de la semana: "El sábado descansan, no el domingo". La educación dentro de la secta también estaba completamente controlada. Hite ha explicado que había una especie de colegio interno. Los libros de texto eran editados por la propia organización para eliminar cualquier referencia al mundo exterior: "Teníamos unos libros que no son como los de aquí fuera. Por ejemplo, una niña o un muñeco de Disney lo cambiaban por una niña cogiendo una hortaliza en la huerta. Los editaban ellos todos para que no hubiese ningún pensamiento de lo que podía ser el mundo de fuera". El aislamiento iba mucho más allá de los libros. No había radio, ni televisión, ni música del exterior. "La música que tienen ahí la componen ellos. Hacen sus propias letras", ha detallado. Hite ha recordado también, con especial crudeza, que creció sin juguetes: "Yo, por ejemplo, he nacido sin juguetes. Es algo que es impensable para personas de aquí. De hecho, en vez de un juguete tenía una sierra y con esa sierra yo me hacía mis propios juguetes".