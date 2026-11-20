'Fiesta' ha recibido en plató a Hite Rodríguez, un hombre que nació y creció dentro de la secta de Las 12 Tribus y que ha relatado en primera persona cómo fue su infancia en un entorno de aislamiento total. Sus padres entraron en la organización hacia 1990, cuando ya tenían dos hijos, y él fue el primero que nació dentro de la comunidad. "Todo lo que yo conozco ha sido, hasta que me fui, dentro de ahí", ha explicado Hite.
Sobre su vida en la secta, Hite Rodríguez ha descrito un día a día marcado por la rutina y el control ideológico. Según ha contado, desde pequeño asistía a reuniones obligatorias por la mañana y por la tarde en las que se hablaba de "todas las enseñanzas, el camino que hay que seguir y lo que hay que hacer". "Todos los días era lo mismo", ha señalado, aunque ha matizado que había pequeñas variaciones según el día de la semana: "El sábado descansan, no el domingo".
La educación dentro de la secta también estaba completamente controlada. Hite ha explicado que había una especie de colegio interno. Los libros de texto eran editados por la propia organización para eliminar cualquier referencia al mundo exterior: "Teníamos unos libros que no son como los de aquí fuera. Por ejemplo, una niña o un muñeco de Disney lo cambiaban por una niña cogiendo una hortaliza en la huerta. Los editaban ellos todos para que no hubiese ningún pensamiento de lo que podía ser el mundo de fuera".
El aislamiento iba mucho más allá de los libros. No había radio, ni televisión, ni música del exterior. "La música que tienen ahí la componen ellos. Hacen sus propias letras", ha detallado. Hite ha recordado también, con especial crudeza, que creció sin juguetes: "Yo, por ejemplo, he nacido sin juguetes. Es algo que es impensable para personas de aquí. De hecho, en vez de un juguete tenía una sierra y con esa sierra yo me hacía mis propios juguetes".
El único contacto con el exterior se producía cuando salían a vender las hortalizas que cultivaban en la huerta. En esos breves trayectos, Hite captaba "destellos de lo que era el mundo de fuera", pero su percepción estaba condicionada por lo que le habían enseñado: "Lo que me habían inculcado es que el mundo es muy malo. Todos los que están fuera pues van a ir al infierno. Ni se te ocurra pensar en cosas de fuera".
Hite Rodríguez logró escapar de Las 12 Tribus cuando tenía 19 años. Según ha relatado, salió sin dinero, sin red de apoyo y sin su familia, que continuaba dentro de la organización. Esa circunstancia familiar fue, precisamente, lo que le retuvo durante años: "Me habría ido a los 13 años si no hubiese sido por mi familia", ha confesado.
La adaptación al mundo exterior no fue sencilla. Hite ha descrito una etapa oscura tras su salida en la que cayó en malas compañías y recorrió un camino difícil. Sin referencias, sin estudios homologados y sin conocer los códigos de la sociedad, tuvo que emprender un largo proceso de autoconocimiento y reconstrucción personal para encontrar su lugar fuera de la secta.
A pesar de todo lo vivido, Hite ha mostrado en plató una actitud firme al rechazar que se le considere una víctima. Ha insistido en la fortaleza mental que ha necesitado para salir adelante y ha preferido hablar desde la superación. Su consejo para quienes puedan estar en una situación similar ha sido claro: la importancia de tener a alguien que te ame incondicionalmente, un apoyo que, según ha transmitido, resulta fundamental para dar el paso de abandonar un entorno de control.