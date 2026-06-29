Fiesta 29 junio 2026

Kike Calleja, colaborador de 'Fiesta', ha tildado de "cobarde" a Edmundo Arrocet y ambos han protagonizado un tenso encuentro en una conexión en pleno directo

La entrega de unos premios ha terminado con una conexión en directo de lo más tensa protagonizada por Edmundo Arrocet y el colaborador Kike Calleja. El programa ‘Fiesta’ ha querido estar ahí en la entrega de los galardones 'Sancho Panza'. Sin embargo, las risas y el buen ambiente han quedado eclipsados por un inesperado cara a cara. El origen del conflicto se ha producido cuando Kike Calleja, amigo íntimo de Terelu Campos, no ha dudado en lanzar varias preguntas muy directas al humorista. Con un tono visiblemente molesto, el colaborador de ‘Fiesta’ instaba a Pipi Estrada a que le transmitiera un mensaje muy claro al ex de María Teresa Campos: que dejara descansar de una vez a la mítica presentadora.

“Gracias a ella se sigue hablando de él”, le ha dicho para a continuación hacer una broma sobre su libro de memorias y el que no haya fecha ni noticias de él todavía. “Se le habrá acabado la tinta”, le ha interpelado. Algo que ha provocado el enfado de Bigote Arrocet y una respuesta mordaz. Máxima tensión entre Edmundo Arrocet y Kike Calleja Utilizando a Pipi Estrada, el galardonado en esta edición de los premios ‘Sancho Panza’ como intermediario en la conexión, Edmundo Arrocet y Kike Calleja se han enzarzado en un cruce de reproches. A lo que el colaborador le ha dicho, el humorista ha reaccionado, mostrando un monumental enfado. Bigote ha entrado con dureza y ha atacado directamente la credibilidad del periodista. “Dile a Kike Calleja que el que la tiene que dejar descansar es él, que en los seis años que estuve yo en casa de Teresa, a él no le vi ni una sola vez por allí”, respondía contundente el humorista.

Emma García ha conectado con los premios 'Sancho Panza' en una accidentada conexión