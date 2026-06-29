La entrega de unos premios ha terminado con una conexión en directo de lo más tensa protagonizada por Edmundo Arrocet y el colaborador Kike Calleja. El programa ‘Fiesta’ ha querido estar ahí en la entrega de los galardones 'Sancho Panza'. Sin embargo, las risas y el buen ambiente han quedado eclipsados por un inesperado cara a cara.
El origen del conflicto se ha producido cuando Kike Calleja, amigo íntimo de Terelu Campos, no ha dudado en lanzar varias preguntas muy directas al humorista. Con un tono visiblemente molesto, el colaborador de ‘Fiesta’ instaba a Pipi Estrada a que le transmitiera un mensaje muy claro al ex de María Teresa Campos: que dejara descansar de una vez a la mítica presentadora.
“Gracias a ella se sigue hablando de él”, le ha dicho para a continuación hacer una broma sobre su libro de memorias y el que no haya fecha ni noticias de él todavía. “Se le habrá acabado la tinta”, le ha interpelado. Algo que ha provocado el enfado de Bigote Arrocet y una respuesta mordaz.
Utilizando a Pipi Estrada, el galardonado en esta edición de los premios ‘Sancho Panza’ como intermediario en la conexión, Edmundo Arrocet y Kike Calleja se han enzarzado en un cruce de reproches. A lo que el colaborador le ha dicho, el humorista ha reaccionado, mostrando un monumental enfado.
Bigote ha entrado con dureza y ha atacado directamente la credibilidad del periodista. “Dile a Kike Calleja que el que la tiene que dejar descansar es él, que en los seis años que estuve yo en casa de Teresa, a él no le vi ni una sola vez por allí”, respondía contundente el humorista.
Una acusación que ha recibido respuesta inmediata por parte del colaborador de ‘Fiesta’ a través de una conexión en la que se ha ido incrementando la tensión y en la que Pipi Estrada estaba de portavoz de ambos. Mientras Edmundo intentaba rehuir, Kike Calleja ha sido rotundo con él. “Dile que yo a María Teresa la veía en casa de Terelu cada vez que él la dejaba sola”.
Para rematar la conexión y viendo que Edmundo huía a más preguntas, Kike Calleja le decía a Pipi Estrada que le dejase correr. “Es un cobarde. Si no hay dinero por medio, no le interesa hablar”, ha manifestado el colaborador, dejando patente la enemistad y animadversión que tiene hacia el periodista.
Un enfrentamiento al que acudía Edmundo Arrocet para entregarle el premio ‘Sancho Panza’ a Pipi Estrada, que es expareja de Terelu Campos. Un galardón que la hija de María Teresa Campos y colaboradora de ‘¡De Viernes!’ recibía en 2015 de manos de quien entonces era pareja de su madre. Un cúmulo de coincidencias incómodas que ha terminado saltando por los aires en esta conexión en directo de ‘Fiesta’.