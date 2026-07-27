Hoy regresa a ‘First Dates’ una cara conocida como lo es la de Zinadin, un artista madrileño de 24 años, que buscaba encontrar una mujer con carácter. Su cita fue Milagros, una chica venezolana de 26 años que se define como una mujer alegre, divertida y coqueta.
La cena transcurrió tranquila y hablan de sus gustos, de sus experiencias sentimentales y de lo que esperan de una pareja. Zinadin se queda completamente sorprendido cuando Milagros le confiesa que una de sus anteriores relaciones fue con un hombre que le triplicaba la edad.
Pero la cena tenía una sorpresa, donde Zinadin pudo sacar su lado artístico y cantarle una canción compuesta por él a Milagros. A Milagros le gustó la canción y la bailó, pero a Zinadin no le gustó algo. ‘’Baila como una chica de imagen, y eso no me gusta’’, relató el joven madrileño.
Pero el primer encontronazo serio vino al final, concretamente a la hora de pagar. Zinadin pregunta cómo quieren hacer el pago y Milagros responde sin dudar: "Paga él, ¿no?". Zinadin contesta diciendo que él es un ‘’gentleman’’, pero quiere conocer si Milagros es una chica ‘’fifty-fifty’’. Ella deja clara su postura: "Soy latina, no estoy acostumbrada a pagar".
"Yo siempre lo pago, aunque no me ha gustado. Solo quería ver su reacción", confiesa Zinadin, que explica que su intención siempre había sido invitar, pero que quería comprobar la reacción de Milagros. Por su parte, Milagros narra que bajo sus ideas no se debe dividir la cuenta en la primera cita.
Cuando Milagros ve que Zinadin no parece dispuesto a pagar de inmediato, saca su cartera para hacerse cargo de su parte. En ese instante, él detiene el gesto y termina invitando a la cena.