Hoy regresa a ‘First Dates’ una cara conocida como lo es la de Zinadin, un artista madrileño de 24 años, que buscaba encontrar una mujer con carácter. Su cita fue Milagros, una chica venezolana de 26 años que se define como una mujer alegre, divertida y coqueta.

La cena transcurrió tranquila y hablan de sus gustos, de sus experiencias sentimentales y de lo que esperan de una pareja. Zinadin se queda completamente sorprendido cuando Milagros le confiesa que una de sus anteriores relaciones fue con un hombre que le triplicaba la edad.

Pero la cena tenía una sorpresa, donde Zinadin pudo sacar su lado artístico y cantarle una canción compuesta por él a Milagros. A Milagros le gustó la canción y la bailó, pero a Zinadin no le gustó algo. ‘’Baila como una chica de imagen, y eso no me gusta’’, relató el joven madrileño.