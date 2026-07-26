Las detectives que rompieron barreras antes de 'Romi': de Miss Marple a Mare Sheehan

Romi 26 julio 2026

'Romi' pone por primera vez en la ficción española una detective con discapacidad auditiva como protagonista de una serie policial, Pero el camino lo abrieron otras mujeres que tuvieron que romper moldes para poder investigar en pantalla

La historia de las detectives femeninas en la ficción es, en realidad, la historia de las barreras que cada generación tuvo que cruzar para que una mujer pudiera resolver crímenes sin que resultara inverosímil. Barreras de edad, de género, de clase social, de institución y, ahora, de capacidad funcional. Personajes inolvidables que abrieron un poco más la puerta a personas como 'Romi'.

Así es Romi, la nueva detective que rompe barreras con discapacidad auditiva

Miss Marple (1927): la anciana que nadie tomaba en serio Todo empieza en diciembre de 1927, cuando Agatha Christie publicó en la revista Royal Magazine un relato titulado 'El club de los martes por la noche'. En él aparecía por primera vez Jane Marple, una anciana soltera de St. Mary Mead que resolverá doce novelas más a lo largo de casi cinco décadas con la última, Un crimen dormido, siendo publicada de forma póstuma en 1976. Sin lugar a dudas uno de los personajes detectivescos más queridos de la historia de la literatura. La barrera que rompió 'Miss Marple' era doble. Por un lado, la del género, dado que en los años veinte, los detectives de ficción eran hombres. Por otro lado, la de la edad, ya que no se trata de una mujer joven y atractiva sino una anciana aparentemente frágil, tejedora, soltera, vestida con ropas anticuadas, a quien policías e investigadores profesionales desprecian sistemáticamente. Eso era exactamente lo que la hacía letal: la subestimación. Christie, según recogen los estudios sobre su obra, eligió deliberadamente presentar a las mujeres mayores y solteras como pilares de inteligencia, no a pesar de su edad sino gracias a ella. Tres adaptaciones televisivas distintas la han traído a la pequeña pantalla: 'Joan Hickson' (1984-1992), 'Geraldine McEwan' (2004-2007) y 'Julia McKenzie' (2008-2013). Jessica Fletcher (1984-1996), una jubilada con más casos que la policía Cuarenta años después del nacimiento literario de Marple, Angela Lansbury comenzaba a interpretar en la CBS a Jessica Fletcher, protagonista de 'Se ha escrito un crimen'. Doce temporadas y cuatro telefilmes más tarde, Fletcher se había convertido en uno de los personajes de mayor continuidad en la historia de la televisión. Está inspirada abiertamente en Miss Marple. La señora Fletcher era una escritora de novela negra jubilada que resolvía crímenes allá donde iba con una sagacidad inversamente proporcional a la amenaza que representaba su aspecto.

Angela Lansbury en su icónico papel de Jessica Fletcher en la serie de televisión 'Se ha escrito un crimen'

La serie, creada por Peter S. Fischer, William Link y Richard Levinson, demostró que una protagonista femenina de mediana-avanzada edad podía sostener sola una serie durante más de una década y generar cifras de audiencia que muchos dramas de acción no conseguían. Jane Tennison (1991-2006): la primera que le plantó cara al sexismo institucional El 7 de abril de 1991, la cadena ITV estrenó el primer episodio de 'Principal Sospechoso', con Helen Mirren en el papel de la Detective Inspectora Jefe Jane Tennison. La diferencia con lo que había antes era grande. Ya no se trataba de una aficionada, una escritora o una anciana de pueblo. Era una profesional dentro de la institución policial, luchando desde dentro por el derecho a dirigir una investigación en un entorno donde los hombres que estaban a su cargo llevaban mal recibir órdenes de una mujer. La serie contó con siete temporadas, y fue una de las primeras detectives femeninas jefe en la Policía Metropolitana. La serie abordó el sexismo en el lugar de trabajo como un argumento central, no como decorado. Y además no se cortó y mostró las consecuencias humanas de esa presión constante en una mujer que, a lo largo de los años, desarrolla una dependencia del alcohol como mecanismo de supervivencia. Tennison era un ser humano imperfecto, no un modelo de virtud. Eso también era nuevo. Veronica Mars (2004-2007): la adolescente que no necesitaba placa En 2004, llegó 'Veronica Mars', una serie sobre una adolescente, hija de un investigador privado, que llevaba sus propios casos mientras seguía yendo al instituto. Kristen Bell interpretó a un personaje que combinaba la ironía y la vulnerabilidad con una inteligencia analítica que rivalizaba con cualquier detective adulto de la pantalla. La serie tuvo tres temporadas originales y una cuarta en 2019, once años después de su cancelación, pagada parcialmente por los fans a través de una campaña de crowdfunding, lo que dice mucho sobre el impacto que tuvo en su audiencia.

Kristen Bell interpretando al personaje principal en la serie de televisión 'Veronica Mars'