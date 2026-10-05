El plató de ‘ Fiesta ’ ha vivido un tenso momento protagonizado por Cristina Porta y Alexia Rivas que ha obligado a intervenir a la presentadora Emma García . Las dos colaboradoras, que tuvieron muchos desencuentros en el pasado , se han reencontrado y han dejado patente que entre ellas sigue sin haber ningún tipo de sintonía, aunque ahora trabajen en el mismo espacio.

La llegada de Alexia Rivas tras estar ausente unos días ha dado lugar a un enfrentamiento directo con Cristina Porta, nueva colaboradora de ‘Fiesta’ anunciada hace unas semanas. Ambas periodistas arrastran una enemistad histórica que se remonta a sus inicios en Mediaset, habiendo protagonizado tensos desencuentros en otros platós y que se ha visto de nuevo que no es una simple diferencia entre las dos.

Para preparar ese reencuentro, Emma García las ha animado a que se acercaran la una a la otra y se ha encontrado con una Cristina Porta a la que ha visto a la defensiva y no ha dudado en pararle los pies: “A mí no me hablas así de irónica que yo también tengo mis cuchillos”, expresaba contundente la presentadora. Un encuentro que era solo el principio y que ha ido subiendo de intensidad.

Cristina Porta y Alexia Rivas: enemigas históricas

Al indicar Alexia Rivas que a ella la contratan para hablar y opinar de las personas que van a realities, Cristina Porta comenzaba su primera intervención. “¿Pero en el contrato siempre pone que tienes que meter sistemáticamente con todas las mujeres jóvenes del reality con mucho éxito, tipo Adara, Marta Peñate?”. Una intervención que hacía que Ana María Aldón participara del desencuentro apoyando a Alexia Rivas al sentirse aludida por ese comentario sobre la edad hecho por Cristina Porta.

Esto unido a que se iba subiendo el tono de la conversación ha hecho que Emma García interviniese, pidiéndole a Cristina Porta que bajara revoluciones. “Todo se está sacando con pinzas para dejarme mal”, respondía la periodista y esa frase hacía estallar a la presentadora.