El plató de ‘Fiesta’ ha vivido un tenso momento protagonizado por Cristina Porta y Alexia Rivas que ha obligado a intervenir a la presentadora Emma García. Las dos colaboradoras, que tuvieron muchos desencuentros en el pasado, se han reencontrado y han dejado patente que entre ellas sigue sin haber ningún tipo de sintonía, aunque ahora trabajen en el mismo espacio.
La llegada de Alexia Rivas tras estar ausente unos días ha dado lugar a un enfrentamiento directo con Cristina Porta, nueva colaboradora de ‘Fiesta’ anunciada hace unas semanas. Ambas periodistas arrastran una enemistad histórica que se remonta a sus inicios en Mediaset, habiendo protagonizado tensos desencuentros en otros platós y que se ha visto de nuevo que no es una simple diferencia entre las dos.
Para preparar ese reencuentro, Emma García las ha animado a que se acercaran la una a la otra y se ha encontrado con una Cristina Porta a la que ha visto a la defensiva y no ha dudado en pararle los pies: “A mí no me hablas así de irónica que yo también tengo mis cuchillos”, expresaba contundente la presentadora. Un encuentro que era solo el principio y que ha ido subiendo de intensidad.
Al indicar Alexia Rivas que a ella la contratan para hablar y opinar de las personas que van a realities, Cristina Porta comenzaba su primera intervención. “¿Pero en el contrato siempre pone que tienes que meter sistemáticamente con todas las mujeres jóvenes del reality con mucho éxito, tipo Adara, Marta Peñate?”. Una intervención que hacía que Ana María Aldón participara del desencuentro apoyando a Alexia Rivas al sentirse aludida por ese comentario sobre la edad hecho por Cristina Porta.
Esto unido a que se iba subiendo el tono de la conversación ha hecho que Emma García interviniese, pidiéndole a Cristina Porta que bajara revoluciones. “Todo se está sacando con pinzas para dejarme mal”, respondía la periodista y esa frase hacía estallar a la presentadora.
En su opinión, la nueva colaboradora de ‘Fiesta’ estaba alterada y cabreada y no había llegado con la mejor de las actitudes. “A mí me hablas bien por edad, solamente por edad”, era el reproche que le hacía Emma García a lo que Cristina se defendía diciendo que se estaba siendo “injusta” con ella.
Ante la tensión en el ambiente, la presentadora de ‘Fiesta’ zanjaba su particular rifirrafe con la periodista. “No estoy siendo injusta porque no estoy haciendo nada, pero quiero saber, ¿por qué estás así? Que no es lo que dices sino cómo lo dices. No hace falta que te pongas tan altiva”, le reprendía, indicando que le daba lo mismo ya si hablaba o trataba de solucionar sus problemas con Alexia Rivas.
A partir de ahí, Emma García ha dejado que las dos colaboradoras plantearan sus argumentos y explicasen de dónde viene esta enemistad histórica. Ambas han recordado algunos momentos de tensión y enfrentamientos vividos en otros platós y programas y no han logrado acercar posiciones.
Dos mujeres enfrentadas, dos periodistas con posturas distintas, las dos han estado en realities y ahora se van a tener que ver las caras semana a semana. Una animadversión que parece irreconciliable y que ha sumado con este un capítulo más a su historia de enfrentamientos en los platós.