Aurelio Manzano desvela su tenso reencuentro con Belén Esteban: "Vino muy alterada"

Fiesta 14 noviembre 2026

El periodista ha relatado en 'Fiesta' cómo Belén Esteban se le acercó al final de la noche en un evento para reprocharle sus críticas y le ha retado a que le diga una sola mentira que haya contado sobre ella.

'Fiesta' ha emitido este fin de semana un momento que llevaba semanas gestándose: el esperado reencuentro entre Aurelio Manzano y Belén Esteban. El periodista, que lleva meses criticando públicamente las intervenciones televisivas de Belén, se ha encontrado cara a cara con ella en un evento, y el programa ha mostrado un vídeo que recoge ese instante. Pero lo más revelador ha sido la versión que el propio Aurelio Manzano ha dado en el plató sobre lo que sucedió después, especialmente al final de la noche.

Aurelio Manzano relata el reencuentro con Belén Esteban en el evento Preguntado por si estaba nervioso ante el reencuentro, Aurelio Manzano ha sido tajante: "No, yo no tengo ningún problema. Ella sabe perfectamente lo que yo pienso". El colaborador ha explicado que, al principio de la velada, la situación fue de aparente cordialidad. Según su relato, cuando Belén Esteban llegó al evento, él se acercó y ella le dijo que a veces la había atacado junto a Saúl Ortiz. Aurelio Manzano ha afirmado que le respondió que en el plató tiene mucha gente que la defiende. En ese punto, según ha contado Aurelio Manzano, Belén Esteban habría mencionado a Miguel Frigenti como uno de sus defensores: "Dice 'sí, yo tengo muchos amigos, entre los cuales está Miguel Frigenti, que me defiende'". El periodista ha asegurado que fue entonces cuando le dijo a Belén que Frigente era "un palmero". Sin embargo, la calma inicial no duró toda la noche. Aurelio Manzano ha relatado que, tras ese primer intercambio, cada uno siguió por su lado: "Dicho esto, durante toda la noche yo estuve a mi bola. Ella estuvo haciendo sus presentaciones y después no estuve en ningún momento pinchándola. No la vi en toda la noche". El momento más tenso, según su versión, llegó al final de la noche, cuando Belén Esteban se habría acercado a él visiblemente alterada para recriminarle sus ataques.

La acusación de Belén Esteban: Julia Janeiro, la Campanario y los 'palmeros' Uno de los puntos más llamativos del relato de Aurelio Manzano ha sido la acusación que, según él, Belén Esteban le habría lanzado: que mete cizaña hablando con Julia Janeiro y con María José Campanario. Aurelio Manzano ha rechazado esa versión y ha señalado que a Belén se la cuentan mal: "Te lo han contado muy mal, querido, muy mal", ha reproducido como parte de lo que él mismo le dijo a ella. Frigenti se ha defendido con firmeza de la etiqueta de "palmero" que, según ha explicado, le habrían puesto. Ha reivindicado su trayectoria profesional y ha insistido en que nadie le cuenta lo que tiene que decir: "A mí no me cuenta nadie, que yo soy un profesional". Por su parte, Aurelio ha retado a Belén Esteban a que le señale una sola mentira que haya dicho sobre ella, con la frase clave: "Dime una cosa que yo haya mentido de ti".