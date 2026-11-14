Aurelio Manzano desvela su tenso reencuentro con Belén Esteban: "Vino muy alterada"

'Fiesta' ha emitido este fin de semana un momento que llevaba semanas gestándose: el esperado reencuentro entre Aurelio Manzano y Belén Esteban. El periodista, que lleva meses criticando públicamente las intervenciones televisivas de Belén, se ha encontrado cara a cara con ella en un evento, y el programa ha mostrado un vídeo que recoge ese instante. Pero lo más revelador ha sido la versión que el propio Aurelio Manzano ha dado en el plató sobre lo que sucedió después, especialmente al final de la noche.
Preguntado por si estaba nervioso ante el reencuentro, Aurelio Manzano ha sido tajante: "No, yo no tengo ningún problema. Ella sabe perfectamente lo que yo pienso". El colaborador ha explicado que, al principio de la velada, la situación fue de aparente cordialidad. Según su relato, cuando Belén Esteban llegó al evento, él se acercó y ella le dijo que a veces la había atacado junto a Saúl Ortiz. Aurelio Manzano ha afirmado que le respondió que en el plató tiene mucha gente que la defiende.
En ese punto, según ha contado Aurelio Manzano, Belén Esteban habría mencionado a Miguel Frigenti como uno de sus defensores: "Dice 'sí, yo tengo muchos amigos, entre los cuales está Miguel Frigenti, que me defiende'". El periodista ha asegurado que fue entonces cuando le dijo a Belén que Frigente era "un palmero".
Sin embargo, la calma inicial no duró toda la noche. Aurelio Manzano ha relatado que, tras ese primer intercambio, cada uno siguió por su lado: "Dicho esto, durante toda la noche yo estuve a mi bola. Ella estuvo haciendo sus presentaciones y después no estuve en ningún momento pinchándola. No la vi en toda la noche". El momento más tenso, según su versión, llegó al final de la noche, cuando Belén Esteban se habría acercado a él visiblemente alterada para recriminarle sus ataques.
Uno de los puntos más llamativos del relato de Aurelio Manzano ha sido la acusación que, según él, Belén Esteban le habría lanzado: que mete cizaña hablando con Julia Janeiro y con María José Campanario. Aurelio Manzano ha rechazado esa versión y ha señalado que a Belén se la cuentan mal: "Te lo han contado muy mal, querido, muy mal", ha reproducido como parte de lo que él mismo le dijo a ella.
Frigenti se ha defendido con firmeza de la etiqueta de "palmero" que, según ha explicado, le habrían puesto. Ha reivindicado su trayectoria profesional y ha insistido en que nadie le cuenta lo que tiene que decir: "A mí no me cuenta nadie, que yo soy un profesional". Por su parte, Aurelio ha retado a Belén Esteban a que le señale una sola mentira que haya dicho sobre ella, con la frase clave: "Dime una cosa que yo haya mentido de ti".
Aurelio Manzano también ha cuestionado a quienes ha llamado "nuevos palmeros" de Belén Esteban, personas que, según él, "dicen que hablan contigo todos los días". Ha recordado que conoce a Belén desde hace 20 años y ha lanzado una reflexión: "¿Cómo hubiesen reaccionado ante todo lo que se ha dicho?".
En el plató se ha comentado que 'Fiesta' es precisamente el programa en el que más caña recibe Belén Esteban, y que Aurelio Manzano "hay veces que lleva razón y la mayoría no las lleva". Una de las colaboradoras ha apuntado que ha visto "mucha tranquilidad" en el reencuentro, aunque ha matizado: "Te aseguro que no como ahora; me hubiera vuelto loca", en referencia a cómo habría reaccionado la Belén Esteban de hace años.