Aurelio Manzano se rompe en 'Fiesta' al hablar del terremoto en Venezuela: "No hay medios ni medicamentos"

Fiesta 29 junio 2026

El colaborador de 'Fiesta' no puede contener las lágrimas al recordar la tragedia que vive su país de origen y confirma que su familia está a salvo

El devastador terremoto que ha sacudido el norte de Venezuela continúa dejando imágenes desoladoras. Apenas 72 horas después del seísmo, el balance provisional asciende a 1.430 fallecidos, mientras miles de personas continúan desaparecidas bajo los escombros a la espera de ser localizadas por los equipos de rescate. Los especialistas recuerdan que esas primeras 72 horas son decisivas para encontrar supervivientes. Pasado ese plazo, las posibilidades de rescatar con vida a las personas atrapadas disminuyen considerablemente, una circunstancia que aumenta la angustia tanto de los familiares como de quienes trabajan sin descanso entre los edificios derruidos.

Aurelio Manzano rompe a llorar al ver las imágenes de la tragedia Las impactantes imágenes emitidas en ‘Fiesta’ provocaron uno de los momentos más emotivos del programa. Aurelio Manzano, venezolano de nacimiento, no pudo contener las lágrimas mientras observaba la devastación que ha dejado el terremoto. Al verle visiblemente afectado, Emma García le mostró todo su apoyo. "Es difícil contenerse, querido Aurelio", le dijo antes de darle la palabra. Con la voz entrecortada, el colaborador puso el foco en la falta de recursos con la que se está intentando hacer frente a la tragedia. "Hay tanta gente que se está muriendo... Hoy se cumplen las famosas 72 horas y ojalá que lleguen y puedan rescatar a esas personas porque no se lo merece el pueblo de Venezuela. Los venezolanos no se merecen esto que están pasando, el que no haya una linterna, el que no haya una pala, el que no haya un instrumento para poderlos sacar", explicaba Aurelio Manzano sin poder ocultar las lágrimas.

Emma García compartió su reflexión y señaló que la verdadera impotencia radica en la falta de medios: "Fíjate, Aurelio, esa es la impotencia. No se merece nadie una tragedia así. Estas tragedias naturales no se pueden prever, o sí, si tienes un aviso, en la medida de lo posible, pero el problema son los medios. En esas primeras 72 horas se pueden salvar muchas vidas y hemos visto a las personas excavando con sus propias manos, con sus uñas". El colaborador quiso ir más allá de la tragedia provocada por el terremoto y recordó la difícil situación que, a su juicio, atraviesa el país desde hace décadas: “Venezuela lleva más de 20 años pasando un mal momento", decía tajante, y añadía: “Los hospitales no tienen los medicamentos ni los medios para poder atender a todas esas personas". La emoción de Aurelio al hablar de su hermana Emma García también quiso preguntarle por su familia, que continúa viviendo en Venezuela. Fue entonces cuando Aurelio volvió a emocionarse al explicar que había conseguido hablar con ella y que, afortunadamente, está bien.