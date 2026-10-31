Fiesta 31 octubre 2026

La actriz ha celebrado su boda en una finca con un significado especial para ella, donde se ha reencontrado con varios de sus compañeros de profesión que no han querido perderse este día tan importante

Andrea Duro y su pareja Guillermo Sánchez ya son marido y mujer. Un año después de comprometerse, la actriz y su novio han celebrado esta tarde su boda, reuniendo a todos sus seres queridos. En 'Fiesta' conocemos todos los detalles del enlace matrimonial de la famosa. ¿Qué rostros conocidos y compañeros de profesión han acompañado a la pareja en este día tan especial? ¡Descúbrelo!

La celebración ha tenido lugar después de que la pareja se diera el 'sí quiero' en ceremonia civil celebrada el pasado jueves, 29 de octubre, en la más estricta intimidad. Dos días después, Andrea y Guillermo han querido compartir su felicidad con sus familiares y amigos en una jornada llena de momentos inolvidables. La finca elegida para el enlace también guarda un recuerdo muy especial para Andrea Duro, ya que fue en este lugar donde se rodó el reencuentro de 'Física o química', la serie en la que Andrea se dio a conocer y que marcó una etapa importante de su trayectoria profesional. Nuestra reportera, ha podido hablar con Andrea Duro tras dar el 'sí, quiero' . Una Andrea más esplendida que nunca, luciendo un vestido de novia de lo más espectacular, con un diseño elegante y sofisticado que destacaba por su llamativo detalle floral, firmado por Baro Lucas. Muy emocionada, la actriz nos ha contado cómo se siente:

Andrea Duro se casa con su novio Guillermo: todos los detalles del enlace matrimonial en 'Fiesta'

"Ha sido muy bonito, súper emocionada. Tengo dentro a toda la gente que quiero, mis amigos y mi familia", también ha recordado, entre risas, los comienzos de su relación con Guillermo: "Al principio no es que pasara de mi, directamente creo que ni me había visto". El reencuentro de Andrea Duro con sus compañeros en su boda La boda ha reunido a numerosos rostros conocidos, entre los que se encuentran algunos de los compañeros con los que Andrea Duro compartió años de rodaje en el comienzo de su carrera profesional en el mundo de la actuación. Desde el programa de Emma García, hemos podido hablar con algunos de ellos, quienes han dedicado unas bonitas palabras a la pareja. Una de ella, la actriz Angy Fernández, que nos contaba cómo se sentía: "Estoy muy feliz de poder estar hoy aquí con ella". También José Lamuño, quien aseguraba sentirse muy emocionado: "Nos hace especial ilusión porque aquí grabamos el reencuentro".

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