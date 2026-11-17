Ivana Icardi visita 'En todas las salsas' tras su participación en ' Supervivientes All Stars' y habla abiertamente sobre su relación con Arkano . La exparticipante del reality se sincera sobre sus sentimientos hacia el rapero , desvela cómo han sido sus encuentros fuera de la isla y aclara en qué punto se encuentra actualmente su relación. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infinity!

Durante la entrevista, Ivana no ha dudado en destacar las cualidades que más le gustan de Arkano. La argentina reconoce que le parece muy guapo, pero también destaca su inteligencia, su rapidez mental, lo interesante que es y su sentido del humor.

Además, ha dejado claro que no sabe qué puede deparar el futuro y que, por el momento, entre ellos "hay amistad". También ha explicado que su relación fuera de cámaras sigue siendo igual de buena que cuando convivían en Honduras: "Es maravilloso".

Por otro lado, Ivana ha contado cómo se produjeron sus encuentros con el rapero y ha desvelado que han tenido dos encuentros íntimos: "Me gusta". La exconcursante también ha explicado por qué ha decidido hablar públicamente de ello: "No queríamos decirlo, pero es que Laura Cuevas nos vio salir de la habitación del hotel y lo soltó el otro día. Pero no tenemos nada que esconder".

Ivana también se ha pronunciado sobre la posibilidad de iniciar una relación sentimental con Arkano y ha reconocido que le gustaría que pudiera surgir algo más entre ellos: "Ahora estamos en un momento en el que estamos aterrizando. A mí me encanta Arkano y me encantaría, pero hay algunas cosas que nos lo impiden, como la distancia, los estilos de vida...".

Por último, la argentina ha hablado de los sentimientos que tiene hacia él y ha reconocido que ha intentado poner freno a sus emociones para no hacerse demasiadas ilusiones: "Lo quiero un montón. No sé cómo describir lo que siento porque he puesto un freno, porque como yo me ilusiono mucho...".

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