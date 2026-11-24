John Ka, colaborador de 'En todas las salsas', consigue unas declaraciones en exclusiva de Marina Barrial en las que aclara cuál es su relación con el futbolista de la Selección Española Álex Baena. La influencer también habla de su viaje a Ibiza y responde a los comentarios que ha recibido tras su estancia en la isla. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Sobre su viaje a Ibiza, Marina asegura que se lo ha pasado muy bien y que no se arrepiente de haber viajado: "Por supuesto que no me arrepiento. La gente se empeña en que me arrepienta, pero la realidad es que me lo he pasado súper bien y volveré el año que viene si puedo".

La influencer también explica qué relación mantiene con Álex. Marina asegura que se conocen desde hace años y que siempre han tenido buena relación: "Álex Baena y yo nos seguimos desde hace muchísimos años, nos llevamos bien, hemos tenido interacción pública muchas veces. Por eso, en el momento en el que sale que se me ve con Álex Baena de fiesta, digo: ¿Y qué pasa? Me refiero, ¿cuál es el problema?".

Sin embargo, Marina niega haber compartido un barco con el futbolista: "No he estado en un barco con Álex Baena, nunca. Lo que sí te puedo decir es que hemos estado de fiesta juntos, no es ningún secreto".

Por último, John Ka desvela que también han hablado de Manu Regato, después de que este publicara un vídeo que podía dar a entender que tenía una nueva pareja. Al preguntarle por esta posibilidad, Marina se muestra tajante: "No creo que tenga novia".

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