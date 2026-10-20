La tensa reacción del Dr. López Tallaj al ser preguntado por sus ventas del “chip de la juventud”

'En el punto de mira' 20 octubre 2026

‘En el punto de mira’ se infiltra en la consulta del Dr. López Tallaj, que vende el “chip de la juventud”, sin autorización de la Agencia Española del Medicamento

El programa de ‘En el punto de mira’ se infiltra en la consulta del Dr. López Tallaj, que vende el “chip de la juventud”, sin autorización de la Agencia Española del Medicamento. Mientras dos redactoras acuden a una cita con él, Boro Barber se encuentra en la sala de al lado escuchando todo lo que está sucediendo. Al salir de la clínica, el doctor descubre lo que ha pasado y tiene una tensa reacción al ser preguntado por sus ventas.

El ‘chip de la juventud’ ha sido recomendado por numerosos rostros conocidos y es un dispositivo que se implanta bajo la piel, con una jeringuilla. Se trata de un implante subcutáneo que promete devolver “gran parte del vigor del cuerpo y del espíritu”. Según el doctor, José Hernández Poveda, neurocirujano y médico experto en longevidad, se trata de “una bolita de testosterona que se disuelve, liberando las hormonas lentamente en el torrente sanguíneo”; sin embargo, en España “está prohibido por seguridad”. Así se ha infiltrado ‘En el punto de mira’ en la consulta por el “chip de la juventud”