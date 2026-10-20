La tensa reacción del Dr. López Tallaj al ser preguntado por sus ventas del “chip de la juventud”

El programa de ‘En el punto de mira’ se infiltra en la consulta del Dr. López Tallaj, que vende el “chip de la juventud”, sin autorización de la Agencia Española del Medicamento. Mientras dos redactoras acuden a una cita con él, Boro Barber se encuentra en la sala de al lado escuchando todo lo que está sucediendo. Al salir de la clínica, el doctor descubre lo que ha pasado y tiene una tensa reacción al ser preguntado por sus ventas.
El ‘chip de la juventud’ ha sido recomendado por numerosos rostros conocidos y es un dispositivo que se implanta bajo la piel, con una jeringuilla. Se trata de un implante subcutáneo que promete devolver “gran parte del vigor del cuerpo y del espíritu”.
Según el doctor, José Hernández Poveda, neurocirujano y médico experto en longevidad, se trata de “una bolita de testosterona que se disuelve, liberando las hormonas lentamente en el torrente sanguíneo”; sin embargo, en España “está prohibido por seguridad”.
Citadas en un espacio de coworking, con cámara oculta y micrófonos, dos redactoras del programa se hacen pasar por clientas que están interesadas en adquirir el “chip de la juventud”. Con todo lujo de detalles, el doctor les asegura que va con “anestesia” y “sin analítica previa”. Además, explica que dura de 4 a 6 meses yque tiene un coste de 450 euros.
A la salida de la clínica, Boro Barber intercepta al doctor, quien niega estar llevando a cabo este tipo de prácticas, a pesar de que el periodista insiste en confirmarle que tiene todo grabado y que eran sus compañeras las que se estaban haciendo pasar por clientas. “Está en un limbo, no los estamos implantando; en Santo Domingo, sí”, asegura antes de excusarse diciendo que tiene un compromiso.