Lo que hay detrás de la ropa de Shein que llega desde China: un posible riesgo para la salud que no se controla

El programa 'En el punto de mira' ha investigado los riesgos sanitarios que esconde la moda que llega desde China, y es que, según afirma Celia Ojeda, de Greenpeace, la ropa puede ser dañina a largo plazo porque contiene sustancias químicas peligrosas.

El testimonio de Demi: ponerse ropa se convierte en una pesadilla

El reportaje recoge el caso de Demi, que compró un vestido, ropa interior y unos zapatos en una plataforma online: ''Olían un montón a pegamento y a pintura" y las consecuencias de probárselas fueron inmediatas. "Me dio un ardor de estómago inmediato, me empecé a sentir mal, me empezó a picar mucho el cuerpo, cada vez tenía más ronchas y hasta se me hincharon las articulaciones", explica.

"Fue horrible: picor, escozor, inflamación, vómitos y diarreas. No solo a nivel de piel, fue total". Desde entonces, Demi padece sensibilidad química múltiple y no tolera los tejidos sintéticos.

Los expertos advierten de que las consecuencias para la salud pueden ir mucho más allá de una reacción cutánea: "Puede provocar hipotiroidismo, diabetes, obesidad, endometriosis, problemas de fertilidad o pubertad precoz. Multitud de enfermedades están directamente relacionadas con estos tóxicos". La razón es que muchas de estas sustancias son liposolubles y se absorben fácilmente a través de la piel.

‘En el punto de mira’ lleva a cabo un experimento con la ropa

Para comprobar qué contiene esta ropa, el programa compra siete prendas de ropa y las envía a analizar. Los resultados son preocupantes. Las sudaderas están fabricadas con materiales de escasa durabilidad y, según el experto, "el sudor facilita la migración de tóxicos de la prenda a la piel, haciendo la transferencia mucho más intensa". Las sandalias, hechas de poliuretano, también representan un riesgo en el uso prolongado.

El hallazgo más grave fue el del body de bebé, etiquetado como "100% algodón", el análisis reveló que en realidad contenía ‘’elastano en descomposición’’: "Esto no cumple la regulación de ningún país de etiquetado", subraya el químico. El riesgo para los más pequeños es especialmente serio, ya que "los bebés durante sus dos primeros años de vida tienen un sistema inmunitario que no está completamente formado y están especialmente expuestos a reacciones frente a cualquier tóxico".

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