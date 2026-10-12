El alegato de Josep Pedrerol por el 'caso Negreira' y el secreto desvelado por Urizar: "Mi local era de Núñez"

EL CHIRINGUITO 12 octubre 2026

El presentador de El Chiringuito ironiza sobre el caso de posible corrupción deportiva: "¿Por qué dejaron de pagar cuando dejó de ser vicepresidente? Haber seguido un año más para disimular".

Josep Pedrerol hizo un alegato en El Chiringuito durante el pasado domingo. El presentador dejó claro que la única evidencia en torno al Caso Negreira en este momento es que el FC Barcelona le pagó varios millones de euros a José María Enríquez Negreira cuando estaba en una posición que, como poco, podía suscitar un conflicto de intereses. Además, en el programa de anoche se desveló un nuevo detalle que no gustará nada a los aficionados del Real Madrid, y es un nuevo vínculo entre el anterior vicepresidente del CTA, Urízar Azpiarte, con José Luis Núñez, expresidente barcelonista. Lo reveló el propio exárbitro gracias a la pregunta de Jota Jordi.

Así las cosas, Pedrerol y José Álvarez protagonizaron un breve intercambio sobre los pagos del Barcelona a la empresa de Negreira y los informes arbitrales: “No hay una mentira, hay una realidad, el Barça pagó al vicepresidente arbitral durante unos años, eso es una realidad”, explica el presentador. “A la empresa que hacía informes, no es lo mismo, no es lo mismo”, le matiza Álvarez. Algo a lo que el presentador de El Chiringuito responde con hartazgo: “Y los informes dejó de pagarlos justo cuando dejó de ser vicepresidente arbitral porque ya no le gustaban, ¿no? Podemos entender lo que queramos y cada uno es un equipo. Yo puedo entender que el Barça no va a asumir que efectivamente ese maravilloso fútbol estuviese manchado por eso, yo lo puedo entender, ese Barça jugaba muy bien. La única realidad que hay es que el Barça pagó al vicepresidente arbitral y dejó de pagarle cuando dejó de ser vicepresidente arbitral” asegura. Del mismo modo, Pedrerol también cuestionó la utilidad de esos informes: “Yo digo, si eran tan importantes los informes, ¿por qué justo cuando deja la vicepresidencia arbitral deja de hacer informes? que hubieran esperado un año al menos para disimular. Además, informes en el armario del delegado y unos informes que ni Valverde ni Luis Enrique nunca vieron”. “Otros los han visto”, espeta José Álvarez. “No sé, que lo digan, que lo digan, que lo digan, pero Valverde y Luis Enrique no los vieron”, sentencia el presentador. El patinazo de Urízar intentando restar importancia a Negreira