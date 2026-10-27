Boro Barber se dirige a una zona “casi secreta”, situada a menos de una hora de Sevilla, que conoce muy poca gente. Allí se reúne con Felix Talego, investigador, para analizar el “agua letal” del río “muerto” de ácido sulfúrico y que contamina los peces que terminamos comiendo . A primera vista, lo que más le sorprende al periodista de ‘En el punto de mira’ es el color de esta agua, que parece que tiene “un filtro”.

El río “muerto” de Sevilla que contamina los peces que comemos

Junto al especialista, descubre que esta agua tiene un pH que puede compararse al ácido sulfúrico y que tiene grandes efectos adversos para la salud humana: “Puede afectar a tu piel y perforarte el esófago”. A pesar de ello, no hay ningún tipo de señal que indique que es peligroso acceder debido al agua contaminada: “Hay gente que se baña aquí porque lo desconoce”.

El origen de esta situación en el río es su proximidad a explotaciones mineras: “Tiene este color porque la están envenenando las minas”. Estas expediciones mineras no solo contaminan el agua mientras se están haciendo los procesos de extracción, sino que también se dan cuando los mineros se van.

La consecuencia directa de esto es un río “turbio” que contaminan a los peces con “metales como cobre, zinc, níquel, con un potencial tóxico muy elevado”. El consumo de los peces contaminados puede llevar a “desarrollar cáncer y enfermedades neurodegenerativas”.

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