La llegada del Juanma Rodríguez más disfrutón después del Clásico: "El Madrid siempre vuelve"

“Hacía mucho frío, Josep. Hacía mucho frío y era noche cerrada para el madridismo. El madridismo no tenía claro, no tenía claro si salir ayer por la noche de casa, si ver el partido, si no verlo. Estaba lloviendo, había truenos, ¿sabes? Y de repente... de repente, ¿qué pasa de repente? De repente ante los madridistas, Rafa, se abre... una primavera insospechada. Una primavera llena... un campo de amapolas. De repente, ¡un campo de amapolas se cierne sobre nosotros! Amapolas de todos los colores: rojas, amarillas, verdes, azules... ¡Amapolas de todos los colores! Porque no lo esperábamos, sinceramente no lo esperábamos”, comienza comentando el periodista nada más entrar al plató del Chiringuito.

La resaca del Clásico sigue presente un día después de la victoria del Real Madrid por 1-2 frente al FC Barcelona en el Camp Nou. Una inesperada victoria de los de José Mourinho que aprietan de nuevo el liderato de LALIGA EA Sports y dejan como grandes triunfadores al técnico portugués y a jugadores como Cucurella, Bellingham, Diomande o Lunin. Un gran partido del conjunto blanco que demuestra que está encontrando su juego a las órdenes de José Mourinho. Algo que celebró con entusiasmo Juanma Rodríguez en El Chiringuito , dejando una entrada al programa que ya es historia de la televisión para después soltar un discurso que levantará ampollas entre los culés .

“Yo he recuperado la confianza con este equipo y esta es una victoria fundamentalmente de entrenador, para mí, ¿eh? Es una victoria de entrenador. Le preguntaban en la víspera a mi José, le decían... Le decían: «Mourinho, ¿es verdad que lo de mañana es la prueba del algodón para saber si el Real Madrid va a ganar títulos?». «No, lo de mañana no es la prueba del algodón». Y yo, cuando le vi tan seguro diciendo: «El Madrid gana títulos con Mourinho»... no dijo «ganó», «gana títulos con Mourinho», yo ahí dije: «Este tío tiene un plan». Porque para mí Mourinho es un entrenador mucho más completo que Hansi Flick. No es tan ortodoxo como Hansi Flick. Flick solo tiene un plan, solo tiene un plan, y le ha ido bien hasta ahora, él va a morir con sus ideas. Y Mourinho es un tipo que sabe adaptarse más a las circunstancias”, prosigue con su discurso el colaborador de El Chiringuito. “Y lleva dos meses, Josep, que no está perdiendo el tiempo. Cuando decimos eso de que entra en Valdebebas y no sale de Valdebebas, no está perdiendo el tiempo, está trabajando. Y ha tenido dos meses para ver, para estudiar, para saber por dónde iban los tiros. Y ya lo sabe. Yo creo que ya podemos hablar de un patrón: son cinco victorias consecutivas y la Liga cambia totalmente. Totalmente. A nueve puntos no era imposible, ¿eh? Tampoco era imposible, era más difícil. A seis, que es lo que intentó Munuera, pues habría sido salir en tablas, salir en tablas. Pero a tres es una... la primavera de Vivaldi, te lo digo en serio. Nadie pensaba en eso”.

“Y aunque... somos muy generosos, Laporta... No, en el fondo, en el fondo, cuando ellos hablan del Madrid o de cualquiera en líneas generales, pero especialmente del Madrid, subyace la idea de que estos señores nos han ganado porque nosotros hemos hecho algo mal. Es decir, él no dice: «Qué bueno ha sido el Madrid», sino: «Han sabido cortocircuitarnos a nosotros, porque lo normal es que nosotros ganemos estos partidos». No, amigo, ayer el Madrid fue mejor. Ayer el Madrid fue mejor. Le pasa también a Carme, ¿eh? «Sí, han ganado, enhorabuena, tal... pero el primer gol un gol de churro, el segundo no sé qué...». Es decir, ellos tienen como asumido que el que pierdan los partidos es una anomalía. Es decir, ellos tendrían que ganar siempre porque son los inventores de esto. Y entonces cuando llega el Madrid...”, sentencia Juanma Rodríguez.