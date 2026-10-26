Jota Jordi se va del plató al oír el veredicto de los árbitros del Chiringuito sobre la posible roja de Cancelo por una entrada a Diomande

El pisotón de João Cancelo sobre Yan Diomande durante el Clásico ha provocado un nuevo debate arbitral en El Chiringuito. La acción, en la que el lateral del Barcelona impactó con los tacos en el gemelo del jugador del Real Madrid, pasó sin sanción durante el encuentro y tampoco fue revisada por el VAR. La discusión en el programa de Josep Pedrerol enfrentó dos interpretaciones sobre la gravedad de la entrada y terminó con Jota Jordi abandonando el plató después de escuchar el veredicto de los analistas arbitrales.

El pisotón de Cancelo a Diomande divide al Chiringuito

La jugada se produjo en la segunda mitad, cuando Diomande conducía el balón y Cancelo intentó alcanzarlo por detrás. El portugués no llegó a hacerse con la pelota e impactó con los tacos en el gemelo del atacante madridista. Aunque pudo continuar jugando, el costamarfileño se tiraría al suelo segundos después de la acción.

En El Chiringuito, Josep Pedrerol pidió primero la valoración de Urizar Azpitarte. El exárbitro consideró que la acción merecía amarilla, al entender que Cancelo intentó disputar el balón, pero lo hizo de manera temeraria. “Temeraria es aquella en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico, no necesariamente grave, sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias de la entrada”, explicó.

La interpretación de Pajares Paz fue distinta. El analista defendió que la entrada debía castigarse con expulsión al considerar que puso en peligro la integridad física de Diomande. Para argumentarlo, recurrió al concepto de juego brusco grave recogido en el reglamento: las entradas o disputas que ponen en peligro la seguridad del adversario o se realizan con fuerza excesiva deben sancionarse con tarjeta roja.

Pajares también señaló que Diomande terminó tocado tras la acción y que, después de intentar continuar, volvió a caer. Pedrerol se mostró de acuerdo con el criterio de la expulsión. “Cuando hay un riesgo de lesión, para mí es roja siempre”, dijo el presentador.

Juanfe Sanz, sin embargo, expuso el argumento contrario. El analista leyó un criterio arbitral según el cual una disputa del balón con impacto de los tacos en una zona baja, con intensidad media e impacto parcial, puede sancionarse con amarilla. La diferencia entre ambas posturas estaba en determinar si Cancelo había empleado una fuerza excesiva y generado un riesgo suficiente para considerar la acción juego brusco grave.