Historia de la televisión: la entrada de Roncero tras la victoria del Madrid al Barça que ni Jota Jordi quiere mirar

“Primero, muy importante lo que ha pasado hoy, porque el mundo entero ha visto que los culés ya solo son imbatibles en los chiringuitos, en los "Solo para Culés". ¡Imbatibles! Burlas, chanzas... "6-2", "ahora más que nunca", "nos ha metido cuatro el PSG, ¡celebrémoslo! Porque ahora es cuando se van a dar cuenta de que somos competitivos". Hombre, bienvenidos al mundo de los tíos competitivos, por eso el Madrid tiene 15 Champions . Porque el Madrid cuando ha ido al PSG le ha pasado por encima y le ha remontado. Así. A ver si os ponéis los vídeos del Madrid y aprendéis un poquito cuando crucéis los Pirineos lo que es competir”, aseguraba Tomás dirigiéndose a Jota Jordi.

El Real Madrid ha dado un golpe en la mesa después de ganar al FC Barcelona en el Camp Nou. Parecía que los de José Mourinho habían perdido LALIGA EA Sports en octubre y con la victoria en casa del eterno rival se vuelven a colocar solo a tres puntos del liderato. Una victoria que ha desatado la ilusión en el madridismo… y solo hay que ver la entrada de Tomás Roncero en El Chiringuito para darse cuenta de lo exultante que ha sido esta victoria. El periodista y colaborador ha entrado al plató como nunca se le ha visto y ha conseguido que Jota Jordi no quisiera ni mirarle.

“El Madrid ha visto todo. Ha visto "Chiringuito", ha visto el "Solo para Culés", y desconocen lo que es este escudo. Este escudo es el mejor de la historia del fútbol. No lo digo yo, lo dice la dimensión universal del Madrid, porque he visto los vídeos. Hoy el mundo entero lo ha celebrado. Yo he visto vídeos de Indonesia, de Japón, de Miami, de Dallas, de... ¡hasta en Buenos Aires! En Colombia, en México, en Chile, en Perú... ¡En el mundo entero la gente es del Madrid! Y entonces estaban hasta el gorro de que los culés, esa gente que se deja llevar por la propaganda chiringuitera y de "Solo para Culés", estaban viviendo en el spa de la autocomplacencia. Y cuando vives en el spa de la autocomplacencia, llega una semana y llega el PSG de Luis Enrique, que te conoce bien y conoce tus amplias debilidades, ¡y pam, pam, pam, pam, te mete cuatro! Y no le metió ocho porque al fin y al cabo Luis Enrique es culé y tampoco quiere ofender a los suyos para hacer un Bayern. Pero llega el Madrid... ¿Cómo que no vais a meter 6-2? ¿Os creéis Alcaraz? ¿Que no vais a meter 6-2? ¿6-2 a nosotros? ¿Al Madrid? ¿A papá? ¿A papá? Y hemos soltado a Diomandé, pradera para arriba. Y Diomandé ¡bum, bum, bum! Y dices, chico: "¿Pero este tío? ¿Pero de dónde ha salido Diomandé?". ¡Hay que estudiar! ¡Hay que estudiar, Flick! Que Mou ha estudiado el partido, que te ha pegado un repaso de la A a la Z. Hoy Mou es para hacerle así: ¡Mou, míster! ¡Mou! Trece años después... ¿qué han venido? Más maduro, más inteligente. ¡Ha estado trece años madurando este partido!".

"Dicen: "No, Mou con el Barça...". ¿Pero qué decís? ¿No lo veis con la barba si es el abuelo de Heidi? Con esa barba blanca de hombre sabio, bondadoso y generoso, que tiene a todo el vestuario comiendo de su mano. "Míster, Mou, lo que tú nos digas. ¿Qué hacemos con estos?". "Chicos, voy a sacar a todo el talento. Bernardo, a jugar, que para eso te traje. Tú, Güler, Arda, como tú sabes. Diomandé... Jude, me voy a hacer en inglés por ti, Jude. Y Kylian, demuestra que eres el mejor jugador del mundo. El Kylian que dicen que no apareces en los días grandes. Pues debe ser que era el Joan Gamper hoy, porque vamos...". Minuto 88, cuando más duele, cuando ya estáis casi celebrando un empate con el Madrid, que ya no son seis, que era un empate que lo ibais a celebrar... Y hoy hemos dejado al gigante en casa. Oye, Courtois, cúrate bien, tómate un Frenadol, que no pasa nada, sacamos a Lunin, ¡viva Ucrania! Porque sí, cómo son los ucranianos que resisten todo, mira cómo aguantan. ¡Un respeto al Real Madrid! ¡Un respeto al Madrid! Porque hoy el mundo entero se pliega para otra vez anunciar quién es el rey del fútbol, el nuevo rey. Y Mourinho entronizará a partir de ahora al nuevo jerarca del fútbol. Y estos, los del otro lado del puente aéreo, que sigan diciendo que 6-2, que sigan burlándose del Madrid, que sigan sacando a Walt Disney, que sigan sacando dibujos animados. Que aprendan lo que es humildad y sobre todo a respetar al más grande. Si respetas al más grande, algún día nos podrás copiar. Y por eso lo que quiero ahora es ¡bailar! ¡Y quiero bailar para celebrarlo! ¡Bailemos!”, termina diciendo en su discurso.