Josep Pedrerol reconoce que Mourinho le ha pintado la cara al Barça: "Estoy fastidiado, pero intento disimular"

La resaca de El Clásico está dando mucho que hablar. La gran victoria del Real Madrid en el Camp Nou instala las dudas en un FC Barcelona que hasta hace una semana parecía imbatible. Y no solo por el triunfo, sino por el cómo. Josep Pedrerol lo explicó a la perfección en El Chiringuito.

El afamado presentador ha reconocido en multitud de ocasiones su simpatía por la entidad azulgrana. Tras el choque liguero en el templo catalán, Pedrerol reconoció estar “fastidiado” por el resultado.

Josep Pedrerol ensalza el ‘baño’ de Mourinho a Flick

En el ultimo episodio del afamado programa deportivo, el presentador arrancó con una reflexión tan sincera como contundente: “Decían que estaba acabado, que era antiguo, que fue un error ficharle, que contra el Barça se asustaría… hoy les ha pintado la cara a todos. Masterclass de Mourinho”.

A renglón seguido, Josep Pedrerol ensalzó el planteamiento del preparador luso, y aunque da un toque de atención a los culés, apostó por el análisis exhaustivo de una semana fatídica: “Enhorabuena por un partido, grande, valiente, de Diomande y de todos, pero sobre todo de Mourinho. Los que pensaban que Mourinho vendría con el autobús, que pondría Rottweilers para frenar al gran Barça, pero si eres del Barça… te pido que te quedes. Hay mucho que analizar, un Barça que juega bien al fútbol pero que ha pedido contra dos grandes: PSG y Real Madrid en la misma semana. Una semana trágica que servirá para analizar si el Barça quiere aspirar a ganar la Liga de Campeones. Tiene un gran equipo, pero hoy Mourinho le ha pintado la cara a Flick”.

El comunicador comenzó con la presentación de todos los colaboradores del programa y recibió un halago de sus compañeros. Reconocido seguidor del Barcelona, Pedrerol tiró de profesionalidad para liderar una noche difícil para todos los culés: “Yo estoy fastidiado, pero intento disimular. Lo disimulo bien, hombre claro”.