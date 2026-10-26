Jota Jordi, más tocado y hundido que nunca por la victoria del Real Madrid al Barcelona: "Duele muchísimo"

EL CHIRINGUITO 26 octubre 2026

La resignación del periodista catalán en El Chiringuito después de la derrota del Barcelona ante el Real Madrid en El Clásico y la respuesta de Fernando Sanz tras recordar que había pronosticado un 6-2.

La semana más negra desde que empezó la temporada para el FC Barcelona. Tras pasearse prácticamente en todos los campos, perdió el martes contra el PSG en el Parque de los Príncipes y este domingo también salió derrotado en el Camp Nou por el Real Madrid. Los de José Mourinho se llevaron El Clásico en el campo del eterno rival, dejando muy tocada a toda la afición culé. Un periodista y fiel aficionado azulgrana como es Jota Jordi mostró en el último programa de El Chiringuito su tristeza y resignación. El colaborador de Josep Pedrerol reflejó el pesar del Barça en un partido que aprieta LALIGA EA Sports y que deja las primeras dudas de la temporada con varios jugadores dejando una mala actuación como Lamine Yamal. En el siguiente vídeo puedes ver los motivos de la derrota para Jota Jordi y su reacción al recordarle el 6-2 que había presagiado, así como la respuesta de Fernando Sanz.

¿Qué dijo Jota Jordi? Todo empezó cuando Josep Pedrerol le preguntó cómo estaba: "Pues... tocado, tocado. La verdad es que estoy tocado. Porque nadie, yo creo que ni los madridistas se imaginaban esto. Y menos la manera. Porque al final, es lo que te decía antes, ¿no? Pierdes un partido contra el Madrid, pues ha habido polémica, ha habido no sé... Es que el Madrid ha sido superior. Y eso hace cinco días me lo preguntas y te decía, es imposible que el Madrid sea superior a este Barça. Y el Barça en cuatro días se ha caído. Y esa es la realidad, y el Madrid hoy ha sido superior. El Madrid ha corrido más, el Madrid ha estado con más intensidad". "Jugadores que parecían que ya no de esto han sido hoy muy buenos. Y hoy lo que más me preocupa es que yo no he visto al Barça que estamos acostumbrados. En nada. Entonces, pues tocado, porque ya te digo, esta es de las derrotas que duele. Hay que reconocerlo, no pasa nada. Hoy el Madrid ha sido superior y esta es de las que duele. Y aparte que vienes de París. Que son cuatro días, dos derrotas... Y que tocan, que tocan, no te voy a engañar. Así que nada", añadió Jota Jordi.