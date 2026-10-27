El análisis de Guti del Clásico que no gustará a los culés: "Al Barça se le vieron las costuras"

El Real Madrid ha dado un golpe en LALIGA EA Sports después de ganar el Clásico frente al FC Barcelona por 1-2 en el Camp Nou. Un partido en el que casi nadie apostaba por una victoria del conjunto blanco, pero es que no solo fueron tres puntos, también se vio el mejor partido de los de José Mourinho en lo que llevamos de temporada. Un partido que ha querido analiza José María Gutierrez ‘Guti’ en El Chiringuito desde su perfil de entrenador.

Guti analiza la victoria de Mourinho en el Clásico

El exmadridista comienza su análisis reconociendo que no se esperaba para nada la alineación de Mou para el partido contra el Barça. “Fue una sorpresa la alineación, o sea... Siempre decimos: para ganar títulos o para ganar este tipo de partidos el equipo tiene que atacar y defender bien, pero hay dos nombres por encima de todos los demás. Uno, Lunin. Creo que para mí está por encima de los demás. Creo que si Lunin no hace la parada del córner, el Madrid pierde. Te lo digo que pierde. Porque... o sea, la sintonía era que el Barcelona, con ese gol, hubiera dormido el partido y el Madrid no hubiera ganado. Y después, Mou. Mou porque sorprende. Yo creo de los 500 millones de madridistas que hay en el mundo, nadie hubiera sacado esa alineación. Nadie”, comentaba el exfutbolista.