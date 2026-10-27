El análisis de Guti del Clásico que no gustará a los culés: "Al Barça se le vieron las costuras"

El Real Madrid ha dado un golpe en LALIGA EA Sports después de ganar el Clásico frente al FC Barcelona por 1-2 en el Camp Nou. Un partido en el que casi nadie apostaba por una victoria del conjunto blanco, pero es que no solo fueron tres puntos, también se vio el mejor partido de los de José Mourinho en lo que llevamos de temporada. Un partido que ha querido analiza José María Gutierrez ‘Guti’ en El Chiringuito desde su perfil de entrenador.
El exmadridista comienza su análisis reconociendo que no se esperaba para nada la alineación de Mou para el partido contra el Barça. “Fue una sorpresa la alineación, o sea... Siempre decimos: para ganar títulos o para ganar este tipo de partidos el equipo tiene que atacar y defender bien, pero hay dos nombres por encima de todos los demás. Uno, Lunin. Creo que para mí está por encima de los demás. Creo que si Lunin no hace la parada del córner, el Madrid pierde. Te lo digo que pierde. Porque... o sea, la sintonía era que el Barcelona, con ese gol, hubiera dormido el partido y el Madrid no hubiera ganado. Y después, Mou. Mou porque sorprende. Yo creo de los 500 millones de madridistas que hay en el mundo, nadie hubiera sacado esa alineación. Nadie”, comentaba el exfutbolista.
Precisamente, Guti no dudó de lo que podía pasar al ver la alineación a pesar de la sorpresa. “Fíjate que yo pensé, digo: va a intentar quitarle el balón al Barcelona, y no. Es que no era el pensamiento suyo. No, porque él sabía que no le iba a quitar el balón al Barcelona. El pensamiento suyo era «necesito jugadores con muy buen pie para esa presión alta que hace el Barcelona, superarla y, a partir de ahí, hacerle problemas al Barcelona». Y lo hizo. Y lo hizo. Es verdad que cometió errores en salida de balón, alguno de Bernardo, alguno de Güler... pero cuando salía de esa primera línea de presión del Barcelona, el Barcelona... se le veían las costuras”, afirmaba el colaborador de El Chiringuito.
Eso sí, no da por muerto al Barça ni mucho menos y considera que el Barça ha jugado “los primeros 9 partidos u 11 partidos contando Champions, sobresaliente; los dos últimos, suspenso”, aunque está era la primera prueba de fuego de la temporada y no la han superado. Por parte del Madrid lo más importante es que han conseguido cerrar la brecha con el Barça a solo tres puntos porque de haber perdido se ponían a nueve puntos. “Hubiera sido un palo grande, hubiera sido un palo grande, pero en la jornada 10 o la jornada 11 decir que un equipo va a ganar la Liga, hostia, me parece muy precipitado. Muy precipitado”.
El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.