La queja del tío de Lamine Yamal tras no ganar el Balón de Oro: "No lo entiendo, algo pasa ahí"

Las consecuencias de la gala del Balón de Oro con la victoria de Harry Kane sobre Lamine Yamal dejan una situación tensa en las explicaciones de la familia de la estrella azulgrana en El Chiringuito. El arranque del programa planteó una conexión instantánea desde el primer minuto desde el plató con el bar del tío de la estrella del Barça y de la Selección, y todavía no se creen que no levantara el trofeo de mejor jugador del mundo.

La puesta en escena de Josep Pedrerol tras la entrega de premios en la gala del Balón de Oro 2026 era la de una celebración frustrada, porque la presencia de José Álvarez junto a la familia de Lamine Yamal buscaba ese plus de felicidad. No se dio. El crack del Barça solo pudo volver a repetir el trofeo KOPA por tercer año consecutivo, con todo lo que supone el alejarse del primer puesto en el podio competitivo frente a Harry Kane y a Kylian Mbappé.

Por eso la conexión con el Bar Rocafonda, donde el tío de Lamine Yamal es propietario, es la base de la proyección para pensar en algo más que el bajón tras no conseguir el trofeo. Las palabras de Abdul definen a la perfección el sentimiento de la familia: "Estamos muy tristes. No entiendo cómo Lamine no ha ganado el Balón de Oro, algo pasa ahí. Lamine ha ganado la Copa del Mundo, la Liga y la Supercopa de España y no ha ganado el Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Encima es el mejor jugador de la liga española", afirma.

La pega vuelve a ser la misma que el año pasado cuando su premio parecía más ligado al futbolista más prometedor, y es ahí donde se enfoca el discurso del familiar: "Siempre dicen que Lamine es muy joven y que si no lo gana este año será el año que viene, siempre igual. Pero Lamine sigue siendo el mejor jugador, y aunque no gane el Balón de Oro es el mejor jugador del mundo, no hay nadie como él", confirma.