José Luis Sánchez 'pasa' del Balón de Oro: "Hubo un banderazo a un jugador, es una vergüenza"

La gala del Balón de Oro dejó un programa repleto de debates y reproches en El Chiringuito. Harry Kane se llevó el galardón al mejor jugador del mundo y también el de mejor delantero, mientras que Lamine Yamal conquistó el Trofeo Kopa por tercer año consecutivo. José Luis Sánchez puso el foco en otro asunto: el lanzamiento de objetos que sufrió Éder Militão durante el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El periodista restó importancia a los premios individuales frente a lo sucedido en el estadio azulgrana y calificó el episodio de “vergüenza”.

El debate por el Kopa de Lamine Yamal y el doble premio de Harry Kane

El debate en el programa también abordó los resultados de la gala. Harry Kane fue el gran protagonista al conquistar el Balón de Oro y el premio al mejor delantero. El atacante del Bayern de Múnich terminó por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la votación principal, después de una temporada en la que anotó 73 goles entre su club y la selección inglesa. La elección del inglés abrió otro debate entre los colaboradores. Tanto José María Gutiérrez, Guti, como Josep Pedrerol consideraron que el premio al mejor delantero debería haber sido para Mbappé.

Lamine Yamal también fue parte del debate después de recibir el Trofeo Kopa por tercer año consecutivo. El futbolista del Barcelona expresó que, en su opinión, el premio debía haber sido para su compañero Pau Cubarsí. Pedrerol calificó de “chasco” la reacción del joven extremo, aunque Barceló discrepó: “Ganar un premio siempre es una alegría”.

Guti planteó entonces una cuestión sobre el sistema de elección: limitar el número de veces que un jugador puede ganar el Kopa para dar más oportunidades a otros jóvenes que irrumpan más tarde en la élite. Con 19 años, Yamal todavía cumple los requisitos de edad para optar al galardón y, si sigue a este nivel, será candidato hasta las 21.