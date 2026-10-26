El enfado de Josep Pedrerol con el Balón de Oro: "Tres meses perdidos"

Josep Pedrerol acabó contrariado con el Balón de Oro. Apenas unos minutos después de que se anunciara a Harry Kane como ganador del trofeo de 2026, casi sobre la media noche, el presentador de El Chiringuito daba comienzo a su programa hablando del premio y de los méritos de los jugadores españoles para lograrlo tras alzar el Mundial.

"España ganó el Mundial y el balón de oro fue para Leo Messi. España gana el mundial, el balón de oro es para Harry Kane. A France Football no le vale con que seamos campeones del mundo. Harry Kane, enhorabuena", dijo Pedrerol en su editorial de este lunes por la noche.

Posteriormente, entró a valorar el premio más en profundidad: "Llevamos como tres meses hablando del Balón de Oro. Que si Lamine Yamal, que si Mbappé. Tres meses perdidos. Ha ganado Harry Kane. Gran jugador, buen jugador con gala celebrada en Londres. Primero pregunto, ¿Harry Kane ha ganado el premio mejor jugador y también al mejor delantero? ¿El mejor jugador? Me parece bien ¿Mejor delantero? ¿Quién ha sido el máximo goleador de la liga española? Mbappé, ¿de la Champions? Mbappé, ¿del Mundial? Mbappé. Como mejor goleador o mejor delantero quizás Mbappé lo merecía, ¿no? Y luego, como mejor jugador, darle el premio Kopa a Lamine Yamal es una forma de salvar los muebles, ¿no? De salvar y arreglar y decir, 'mira, ya que has venido, venga, toma el premio'. Tercera vez que lo consigue. Con 50 años lo seguirá ganando", valoró.

"Ha sido una gala que ha tenido decepciones en cuanto al premio estrella de la noche, pero felicidades al Barça porque ha sido el gran ganador del Balón de Oro, con el fútbol femenino sobre todo. Luis de la Fuente es el seleccionador, Unai Simón, mejor portero, con un discurso espectacular. Analizamos varias cosas porque Vicky López está muy bien en su discurso también. Fantástica Vicky López y también Cata Coll y todos los que han participado. La verdad que da gusto escuchar a esta gente que demuestra tener un nivel muy importante, no solo es jugar al fútbol, sino es expresar los sentimientos y merece mucho la pena escucharles, ¿no?", agregó.