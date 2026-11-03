El equipo ha accedido a una parcela que destaca entre las del resto por tener mejor calidad que las chabolas de latón y madera entre las que se encuentra: con paredes de ladrillo e, incluso, una verja metálica en la entrada. Dentro, un salón con cuatro jóvenes que prefieren cubrirse con gorras, gafas de sol y mascarillas para no revelar su identidad, sabedores de que sus prácticas son ilegales.

'En el punto de mira' se dirige hacia Nigeria para investigar el fenómeno de los ‘ Yahoo Boys’ , las redes de estafadores del amor que operan desde el país africano hacia víctimas. Boro Barber ha podido ponerse en contacto con uno de sus maestros y le ha dejado acceder a su “escuela”, donde le ha contado cómo enseña a menores a estafar.

El maestro de la estafa: enseña a menores y se queda con un 55% de sus ganancias

El hombre que se autodenomina “profesor” ha explicado, ante las cámaras, cómo funciona su ‘modus operandi’: "Enseñamos a los chicos a hacer las estafas y yo me quedo con un porcentaje cada vez que ellos ganan algo". Según él mismo cuenta, este reclutamiento se produce en cualquier parte: "Yo los veo en la calle como en un descampado jugando a la pelota y entonces me ven. Son ellos los que quieren aprender cómo se estafa. Desde ahí les llevo a mis instalaciones para que aprendan".

Uno de los jóvenes explica cómo, del dinero que obtiene, el 55 % va directamente a su jefe, que le ha proporcionado el teléfono móvil con el que trabaja: “Necesito ganar dinero para mi familia”. Además, el maestro “monitoriza cada detalle” de las conversaciones de sus “empleados” con las víctimas, analiza sus perfiles e incluso les aconseja: “Tienes que ir con cuidado, en unos meses confía en ti y todo lo que le pidas te lo va a dar”.

En la pared de la estancia, tras él, hay una imagen de Pablo Escobar, algo que ha destacado el periodista. El maestro de los ‘Yahoo Boys’ no ha dudado en reconocer su admiración: "Quiero tener dinero como Pablo Escobar. Quiero tener teléfonos, disfrutar de la vida. Todo el mundo quiere ser como Pablo Escobar. Es uno de nuestros mentores".

Los tres pasos para realizar la estafa del amor: “Captación, seducción y saqueo”

El maestro de los ‘Yahoo Boys’ ha contado, con todo lujo de detalles cómo es la mecánica para conseguir que las víctimas caigan en la estafa, un proceso basado en la paciencia: El método, según ha detallado, se basa en la paciencia y la confianza: "Lo primero es informarse sobre los clientes antes del siguiente paso. Tienes que conseguir que el cliente confíe en ti y entonces ya puedes ir a por ello". Además, él ha asegurado que lo máximo que ha llegado a ganar son 10.000 dólares.

Otro de los jóvenes presentes en el salón ha confesado que prefiere “estafar a los ricos porque tienen más dinero”; por ello, se asegura de informarse previamente sobre su víctima potencial y saber cuál es su nivel adquisitivo: “Pregunto sobre ti, si tienes un coche o una casa en propiedad. Una vez me has dicho que tu salario son 3.000 al mes pongo interés en esta persona. Voy a hacer que confíe en mí, que me quiera y cuando le pida cualquier cosa, lo va a hacer por amor”.

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