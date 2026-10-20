La carrera contrarreloj para luchar contra el paso del tiempo está cada vez más en auge y ha llegado de lleno a España, concretamente a la capital. El programa de ‘En el punto de mira’ descubre que Madrid se está convirtiendo en el epicentro de congresos sobre longevidad. Además, todo el negocio que se genera alrededor del bienestar llega al 5’9% del PIB del país.
Con una duración de tres días y un precio de alrededor 300 euros por día, un total de 1.500 personas han pagado para escuchar a más de 50 ponentes pertenecientes a más de 20 países distintos. Los biohackers han conseguido elevar la problemática de la longevidad a una de las grandes prioridades.
En estos congresos, hay más de 50 empresas que se dan a conocer en puestos los que se expone: el escaneo de ADN, el estudio del intestino, una impresora 3D de células, averiguar cuántas células viejas hay en el cuerpo… Así, poco a poco, la capital se está convirtiendo en uno de los sitios punteros a nivel mundial en esta temática, unos eventos que no son para todos los bolsillos.
En los últimos diez años, se han multiplicado las empresas de este sector, pasando de 50 a 1.000. con una ganancia de 13 mil millones de euros, llega hasta el 1% del PIB del país; además, si se tiene en cuenta todo el conglomerado de empresas relacionadas con el negocio del bienestar, supone casi el 6% de este PIB.