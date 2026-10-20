La carrera contrarreloj para luchar contra el paso del tiempo está cada vez más en auge y ha llegado de lleno a España, concretamente a la capital. El programa de ‘En el punto de mira’ descubre que Madrid se está convirtiendo en el epicentro de congresos sobre longevidad . Además, todo el negocio que se genera alrededor del bienestar llega al 5’9% del PIB del país .

Madrid, ¿epicentro de congresos sobre longevidad?

Con una duración de tres días y un precio de alrededor 300 euros por día, un total de 1.500 personas han pagado para escuchar a más de 50 ponentes pertenecientes a más de 20 países distintos. Los biohackers han conseguido elevar la problemática de la longevidad a una de las grandes prioridades.

En estos congresos, hay más de 50 empresas que se dan a conocer en puestos los que se expone: el escaneo de ADN, el estudio del intestino, una impresora 3D de células, averiguar cuántas células viejas hay en el cuerpo… Así, poco a poco, la capital se está convirtiendo en uno de los sitios punteros a nivel mundial en esta temática, unos eventos que no son para todos los bolsillos.

En los últimos diez años, se han multiplicado las empresas de este sector, pasando de 50 a 1.000. con una ganancia de 13 mil millones de euros, llega hasta el 1% del PIB del país; además, si se tiene en cuenta todo el conglomerado de empresas relacionadas con el negocio del bienestar, supone casi el 6% de este PIB.

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