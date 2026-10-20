Pipi Estrada cuenta por qué se ha roto el fichaje de Jadon Sancho por el Getafe

Getafe y Rayo Vallecano han empatado a uno en el partido que cerraba esta jornada en LALIGA. Un encuentro que significó el debut de Dani Carvajal como futbolista del conjunto azulón. En los últimos días se ha hablado de nombres muy ilustres para unirse al equipo de la zona sur de Madrid. Sin embargo, hay uno que se ha caído a última hora: Jadon Sancho. Pipi Estrada acudía esta pasada madrugada a El Chiringuito para contar por qué se ha roto la negociación con el futbolista británico, ex de Borussia Dortmund, Manchester United o Aston Villa entre otros.

"Me he desinflado porque yo pensaba que íbamos a tener un fichaje bonito en la Liga española, pero se ha venido abajo. Me parecía un futbolista brutal , ha tenido muchos problemas extradeportivos, pero este futbolista con 21, 22 años era una, era un verdadero crack. Se ha desinflado. Se ha descartado porque el presidente no ha podido , no ha podido llegar a lo que pide el jugador. El jugador, yo creo que no sabe realmente que el Getafe es un equipo de la Liga española, que sí que es un equipo que lleva muchos años en Primera División, pero que no puede pagar tres millones y medio que es lo que pedía el jugador. Un jugador que tiene 26 años nada más, eh. Un jugador que tiene 26 años, que me parece un futbolista brutal, lo que pasa es que ha tenido problemas, no sé, sobre todo en el Manchester United, Aston Villa...", revela en exclusiva Pipi Estrada.

Juanfe Sanz aporta más datos y compara las exigencias de Jadon Sancho con el sacrificio económico que ha hecho Dani Carvajal para poder volver a LALIGA: "¿Tres millones y medio de sueldo? Pero si no hay nadie en el Getafe que cobre eso. Josep, que Carvajal está cobrando lo mínimo que hay. 400.000 euros brutos, 200.000 euros netos. Y está Abqar y Borja Mayoral que son los dos jugadores mejor pagados. 15.000 euros al mes, ese sueldo para ellos...". Martín Petón ha querido alabar el partido del ex del Real Madrid en su primer encuentro en el Coliseum: "Lo que es obvio es que Carvajal no está jugando por dinero, eso es obvio. Y que en mi criterio, hoy que por lo visto me están comentando que ha recibido alguna crítica, tiene muchísimo mérito porque sin ritmo de competición, sin apenas entrenamientos, ha sido la décima parte de un punto extraordinario, porque iba ganando el Rayo y con su equipo ha conseguido no perder. Y va a crecer clarísimamente su rendimiento en la segunda parte de la competición".

Después de que se haya caído el fichaje de Jadon Sancho, ya sólo queda un gran nombre encima de la mesa. Es el de Dani Parejo. El veterano centrocampista se encuentra sin equipo tras acabar su etapa en el Villarreal y podría llegar a Getafe para apuntalar la medular del conjunto azulón.

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