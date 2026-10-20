La emotiva historia de por qué Rafa Acevedo se hizo del Sevilla con cinco años: "Sólo es por eso"

Las repercusiones de las polémicas arbitrales del Real Madrid - Sevilla todavía colean en El Chiringuito con confrontaciones sobre los primeros minutos de juego. Tanto Paco Buyo como el periodista Rafa Acevedo entran en una disputa para hablar de cómo habría sido el partido sin expulsiones más allá del marcador final, pero Josep Pedrerol fue más allá para entrar en la vida del onubense que se hizo del Sevilla por una complicada historia de infancia.

Rafa Acevedo tomó asiento en El Chiringuito para defender que el Sevilla estaba jugando mucho mejor que el Real Madrid en los primeros minutos del duelo que tanto da que hablar desde el pasado fin de semana. Admitió que el conjunto hispalense fue mejor con balón y que el Real Madrid ni la olía, a lo que Paco Buyo le respondió que la paliza habría sido la misma por los espacios que dejaba el equipo de Luis García Plaza.

Con la búsqueda imposible de la razón tras las expulsiones y los quehaceres de lo imposible, Pedrerol indagó hasta llegar a un punto personal con el andaluz. Y así se descubrió la historia completa de por qué un niño de Huelva terminó haciéndose del Sevilla por algo totalmente ajeno al fútbol que en muchas ocasiones acompaña la historia de muchos pequeños.

Rafa Acevedo contaba que él es de Huelva, pero con apenas cinco años estuvo ingresado tres meses en un hospital en Sevilla, y un pequeño detalle futbolístico lo cambió todo. "Vinieron jugadores del Sevilla a verme y se convirtió en la típica historia de un crío pequeño. Yo soy del Recreativo de Huelva, pero me hice del Sevilla en esos días cuando vinieron a verme Palop y Dragutinovic. Salió todo bien y por eso soy del Recre y del Sevilla. No es muy normal. En Huelva me dicen que no soy del Recre, pero yo amo el Recre y he jugado allí, pero soy del Sevilla por esa historia", confiesa.

Tres meses con el fútbol como liberación

Al desplegar lo sucedido fue incluso más allá sin dar detalles exactos pero dándole forma a todo lo que significó para él en ese momento: "Era muy chico y no sé lo que pasó realmente, pero mis padres estuvieron allí tres meses y me lo recuerdan porque podría haber sido muy grave. Tengo el recuerdo de que los compañeros de clase me gritaban desde la ventana. Y de cómo yo corría por los pasillos con los tubos mientras arrastraba las máquinas y jugaba con pelotas de fútbol", aclara.

En aquel entonces una ambulancia rápida de Huelva a Sevilla tardó 35 minutos en llevarlo al Hospital Virgen del Rocío, y allí todo salió fenomenal: "Recuerdo que venía toda mi familia a verme. El fútbol era lo que me liberaba en esos momentos.

Un relato de superación y de reencontrarse con la vida con el fútbol como protagonista que Rafa Acevedo vivió en primera persona, y a la vez un sentimiento imposible de explicar. Y como dice el propio Pedrerol, hay que valorar lo que significa todo lo que hacen los futbolistas más allá del espectáculo del césped, porque un simple apoyo en momentos determinantes, pueden alegrarle la vida a todos aquellos que con solo una pelota ya entienden qué es la felicidad.

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