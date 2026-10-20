Fran Soto no entra a valorar la polémica de Arda Güler con Peque y muestra su confianza para el arbitraje del Clásico: "Siempre hay un poco de nerviosismo"

La polémica del Real Madrid – Sevilla sigue candente 24 horas después del encuentro. El equipo de José Mourinho se llevaron los tres puntos con una goleada a los de Luis García Plaza por 4 goles a 1. Eso sí, el resultado pudo ser bien distinto de haber sido expulsado Arda Güler por una agresión a Peque cuando el partido aún iba 0-0. En El Chiringuito siguieron debatiendo sobre esta acción y mostraron en exclusiva la entrevista de Dani de Marcos a Fran Soto, presidente del CTA, que respondió a la polémica entre Arda y Peque y también se mojó con el árbitro del Clásico del próximo domingo.
Dani de Marcos pudo entrevistar a Fran Soto en el Coliseum al acudir al Getafe – Rayo Vallecano. El presidente del Comité Técnico Arbitral se mostró muy simpático con El Chiringuito y no eludió las preguntas del periodista, aunque no se mojó mucho sobre la polémica del Madrid-Sevilla que ha monopolizado el debate tras esta jornada. “Nada, yo no... prefiero no opinar de cuestiones técnicas. Ya sabéis que esto es la comisión técnica la que la que se encarga de todo esto y no tengo opinión en este caso”, aunque anticipó la aparición de esta jugada en el próximo programa de Tiempo de Revisión. “Si está elegida por parte de LaLiga el documento que nos envían, hecho por inteligencia artificial, pues aparecerá y si no, no. Pero bueno, lo sabréis mañana, no tenemos por qué anticiparlo. En unas horas lo sabréis”.
El presidente del CTA también valoró las palabras de Luis García Plaza diciendo que el VAR no entró porque si no el Madrid se ponía a nueve puntos del Barça antes de llegar al Clásico. “Yo respeto todas las opiniones. Somos muy permisivos, cada uno que opine lo que quiera. Nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, que los árbitros arbitren bien y, de momento, pues ese es nuestro objetivo, sin más”.
El FC Barcelona – Real Madrid siempre es el partido más esperado de la temporada en LALIGA EA Sports, por eso Fran Soto reconoce que puede haber un poco más de nerviosismo en el estamento arbitral por la designación del colegiado encargado de pitar el Clásico en el Camp Nou. “Siempre hay un poquito de nerviosismo, pero bueno, es parte de la chicha del fútbol y encantado. Estoy convencido de que el arbitraje va a ser muy bueno y esperemos, esperemos que así sea”, aseguró Fran Soto al micrófono de El Chiringuito y acabó mostrando toda su “confianza en el que le toque arbitrar”.
Una entrevista que dejó sorprendido a Josep Pedrerol y no pudo evitar halagar al presidente del CTA por la cercanía mostrada en la entrevista de Dani de Marcos. “Igual que criticamos a los árbitros por alguna actuación y tal, aplaudimos también al presidente del CTA. Está espectacular. ¿Cómo se ha notado el cambio, eh?”, comenta el presentador catalán en referencia al predecesor de Fran Soto, Medina Cantalejo, que no solía mostrarse tan cercano en las entrevistas.
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