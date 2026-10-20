Fran Soto no entra a valorar la polémica de Arda Güler con Peque y muestra su confianza para el arbitraje del Clásico: "Siempre hay un poco de nerviosismo"

La polémica del Real Madrid – Sevilla sigue candente 24 horas después del encuentro. El equipo de José Mourinho se llevaron los tres puntos con una goleada a los de Luis García Plaza por 4 goles a 1. Eso sí, el resultado pudo ser bien distinto de haber sido expulsado Arda Güler por una agresión a Peque cuando el partido aún iba 0-0. En El Chiringuito siguieron debatiendo sobre esta acción y mostraron en exclusiva la entrevista de Dani de Marcos a Fran Soto, presidente del CTA, que respondió a la polémica entre Arda y Peque y también se mojó con el árbitro del Clásico del próximo domingo.

Dani de Marcos pudo entrevistar a Fran Soto en el Coliseum al acudir al Getafe – Rayo Vallecano. El presidente del Comité Técnico Arbitral se mostró muy simpático con El Chiringuito y no eludió las preguntas del periodista, aunque no se mojó mucho sobre la polémica del Madrid-Sevilla que ha monopolizado el debate tras esta jornada. “Nada, yo no... prefiero no opinar de cuestiones técnicas. Ya sabéis que esto es la comisión técnica la que la que se encarga de todo esto y no tengo opinión en este caso”, aunque anticipó la aparición de esta jugada en el próximo programa de Tiempo de Revisión. “Si está elegida por parte de LaLiga el documento que nos envían, hecho por inteligencia artificial, pues aparecerá y si no, no. Pero bueno, lo sabréis mañana, no tenemos por qué anticiparlo. En unas horas lo sabréis”.

El presidente del CTA también valoró las palabras de Luis García Plaza diciendo que el VAR no entró porque si no el Madrid se ponía a nueve puntos del Barça antes de llegar al Clásico. “Yo respeto todas las opiniones. Somos muy permisivos, cada uno que opine lo que quiera. Nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, que los árbitros arbitren bien y, de momento, pues ese es nuestro objetivo, sin más”.