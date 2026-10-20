María Trisac estalla contra De Burgos Bengoetxea en El Chiringuito por el gol anulado al Real Betis: “¿Esto va a la carta?”

La polémica por el gol anulado a Giovani Lo Celso en el Betis-Barça del pasado fin de semana todavía no se ha zanjado. Las imágenes de la cámara que llevaba De Burgos Bengoetxea durante el encuentro han abierto un nuevo frente sobre la actuación del colegiado, especialmente por la conversación que mantuvo con Pedri antes de solicitar la revisión de la mano de Cucho Hernández. El árbitro expresó inicialmente que no consideraba punible la acción, pero terminó acudiendo al monitor y anulando el tanto. En El Chiringuito, este diálogo provocó un intenso debate, con María Trisac como una de las voces más críticas con la actuación del colegiado.

María Trisac cuestiona la decisión de De Burgos Bengoetxea: “¿Esto va a la carta?”

La frase que ha alimentado la controversia es la que De Burgos Bengoetxea dirigió a Carlos del Cerro Grande, responsable del VAR: “Chequéame la mano, que es lo que me piden”. La conversación se produjo después de que varios futbolistas del Barcelona, entre ellos Pedri, reclamaran una infracción de Cucho en el inicio de la jugada que terminó con el gol de Lo Celso.

En las imágenes difundidas se escucha al árbitro explicar que, a su juicio, el gesto del delantero colombiano no era punible, sin embargo, después de las protestas, pidió comprobar la acción. Tras revisar la secuencia, terminó considerando que existía una mano sancionable y anuló el tanto del Real Betis.

María Trisac fue especialmente contundente con el colegiado bilbaíno. “El diálogo es horroroso. “Chequéame la mano que es lo que me piden”, si tú tienes claro que no es punible, ¿para qué tienes que llamar al VAR? Es una vergüenza”, afirmó. La periodista insistió en que la contradicción entre la primera interpretación del colegiado y su posterior petición de revisión generaba dudas sobre el procedimiento. “¿Esto qué va, a la carta? ¿Lo que nos apetece? Si tú tienes claro como árbitro de campo que no es una mano punible y lo dices hasta en dos ocasiones, ¿por qué tienes que llamar al VAR, si el VAR no te ha llamado a ti?”, añadió.