José Álvarez espanta a los que estaban tirando fuegos artificiales en el hotel del Barcelona en París

EL CHIRINGUITO 20 octubre 2026

El periodista cazó 'in fraganti' a los aficionados del PSG que estaban tratando de molestar a los jugadores barcelonistas y los ahuyentó en directo.

El FC Barcelona se enfrenta al Paris Saint-Germain en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El conjunto que dirige Hansi Flick aterrizó el pasado lunes en la capital de Francia bajo un fuerte dispositivo de seguridad, debido a los disturbios y problemas sociales en la ciudad parisina. En este contexto, varios aficionados del PSG acudieron al hotel de concentración del conjunto barcelonista para despertar con fuegos artificiales a los jugadores. Sin embargo, allí estaba José Álvarez, enviado de El Chiringuito, para evitar los disturbios.

Y es que, tal y como se puede ver en el vídeo superior que encabeza la noticia, el periodista cazó 'in fraganti' a los pirotécnicos en plena faena. Los fuegos artificiales se estaban lanzando desde una calle aledaña al hotel de concentración del FC Barcelona, y allí que se lanzó el intrépido José Álvarez para captar las imágenes. Unos instantes de cierta tensión y temor desde el plató de El Chiringuito, por miedo a que estos aficionados del PSG pudieran responder con violencia a la llamada de atención del reportero. Sin embargo, José Álvarez se armó de valor y, ni corto ni perezoso, llamó la atención a los artificieros: "¡Eh, oye!", les gritó desde la lejanía, mientras que estos emprendieron su huida a la carrera. Posiblemente pensando que se pudiera tratar de personal de seguridad o, en su defecto, de la Gendarmería, salieron corriendo a toda velocidad mientras que el periodista acudió a la zona del lanzamiento para buscar restos de los fuegos artificiales. Las risas en el plató después del momento de tensión con José Álvarez

Los fuegos artificiales cerca del hotel del FC Barcelona (El Chiringuito)