José Álvarez espanta a los que estaban tirando fuegos artificiales en el hotel del Barcelona en París

El FC Barcelona se enfrenta al Paris Saint-Germain en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El conjunto que dirige Hansi Flick aterrizó el pasado lunes en la capital de Francia bajo un fuerte dispositivo de seguridad, debido a los disturbios y problemas sociales en la ciudad parisina. En este contexto, varios aficionados del PSG acudieron al hotel de concentración del conjunto barcelonista para despertar con fuegos artificiales a los jugadores. Sin embargo, allí estaba José Álvarez, enviado de El Chiringuito, para evitar los disturbios.
Y es que, tal y como se puede ver en el vídeo superior que encabeza la noticia, el periodista cazó 'in fraganti' a los pirotécnicos en plena faena. Los fuegos artificiales se estaban lanzando desde una calle aledaña al hotel de concentración del FC Barcelona, y allí que se lanzó el intrépido José Álvarez para captar las imágenes. Unos instantes de cierta tensión y temor desde el plató de El Chiringuito, por miedo a que estos aficionados del PSG pudieran responder con violencia a la llamada de atención del reportero.
Sin embargo, José Álvarez se armó de valor y, ni corto ni perezoso, llamó la atención a los artificieros: "¡Eh, oye!", les gritó desde la lejanía, mientras que estos emprendieron su huida a la carrera. Posiblemente pensando que se pudiera tratar de personal de seguridad o, en su defecto, de la Gendarmería, salieron corriendo a toda velocidad mientras que el periodista acudió a la zona del lanzamiento para buscar restos de los fuegos artificiales.
"Ten cuidado, José", le advertía Josep Pedrerol desde plató. Y es que, por fortuna, la reacción de estos aficionados, posiblemente ultras, del PSG, fue la de huir en lugar de confrontar. Unos momentos de tensión que quedaron grabados y emitidos en directo por el móvil de José Álvarez: "Es que no quiero que despierten a Lamine Yamal", explicaba.
Posteriormente, este recogió del suelo varios restos de artefactos pirotécnicos para entregarlos al personal de seguridad del hotel, enseñando el tamaño y magnitud de algunos de ellos a la cámara y, por ende, a los espectadores de El Chiringuito. Momentos después, una vez hubieron pasado los instantes de máxima tensión, dentro del plató se partían de risa, desde Carme Barceló a Tomás Roncero.
Fue entonces cuando Josep Pedrerol aprovechó para bromear con la situación que acababa de suceder en los aledaños al hotel de concentración del conjunto barcelonista: "El Chiringuito, ayudando al FC Barcelona. Esto no se lo he visto hacer a TV3, ni a RAC1, ni a Catalunya Radio. El Chiringuito, evitando que despierten a Lamine Yamal", comentaba, entre risas, mientras volvían a ver las imágenes de José Álvarez espantando a los aficionados del PSG que trataban de despertar con fuegos artificiales a la plantilla del conjunto culé.
Recueda que puedes ver El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.