En la segunda entrega de la nueva temporada de ' En el punto de mira ', disponible en Mediaset Infinity, Boro Barber y su equipo han seguido investigando casos de absentismo laboral no justificados en el funcionariado español. En este programa se han centrado en abordar casos mediáticos, de funcionarios que han sido acusados de estar cobrando durante años sin haber trabajado, como ocurre con Carles Recio , un valenciano que fue inhabilitado durante nueve años después de que una investigación periodística sacase a la luz que iba a fichar "a veces en pijama", se marchaba a su casa y regresaba horas después para fichar la salida.

Boro Barber ha entrevistado a Vicente Useros, el periodista que destapó el escándalo y que ha revelado que comenzó a investigar cuando los propios compañeros de este funcionario le informaron de lo que estaba ocurriendo. "Fichaba con el coche en marcha y se iba", ha declarado el periodista, con el que se pusieron en contacto medios de comunicación de Europa y Latinoamérica: "Les sorprendía que nadie lo hubiera detectado por la parte de arriba".

Useros ha explicado que Carles Recio cobraba alrededor de los 50.000 euros al año, lo que significa que si estuvo 10 años sin trabajar, ha consumido cerca de medio millón de euros del erario público. Tras conocer el caso de mano del periodista que lo destapó, Boro Barber ha localizado a Recio en Valencia. "Si esa sentencia dice eso, ¿por qué me devuelven mi puesto de trabajo?", se pregunta el funcionario, que en breves se incorporará de nuevo a su puesto porque se cumplen los nueve años de inhabilitación: "Yo soy funcionario y sigo siéndolo desde el año 1996".

"Yo hacía lo que me decían que hiciera y ya está, pero si luego políticamente hay quien quiere fulminar a funcionarios eso es otra cosa", ha comentado Recio, que ha añadido que durante los 10 años que se le acusa de no trabajar hizo "muchas cosas".

La propuesta de Carles Recio

"Yo voy de cara", le ha asegurado Carles Recio a Boro Barber, que le ha replicado que el equipo de 'En el punto de mira' es transparente y nunca ha ocultado su interés en hacerle una entrevista. Al ver que la cámara bajaba, el funcionario inhabilitado le ha lanzado una propuesta al periodista: "Presupuéstame [...] Quiero forrarme como Urdangarin [...] La información es valor... Llevan al hijo de la Pantoja y por cualquier chorrada que hace el hombre ya tiene para pagar. ¿Por qué no me llevas a '¡De viernes!'?".

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