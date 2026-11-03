'En el punto de mira', cara a cara con un estafador del amor: esto es lo que gana cada mes engañando a sus víctimas

Allí se encuentra con el guía que iba a acompañarles durante los días de grabación. Y es precisamente ese guía quien le cuenta la tendencia que existe en la actualidad de jóvenes que trabajan estafando a personas y quien consigue poner al programa en contacto con dos de estos jóvenes.

Tras catorce horas de vuelo, el equipo de ‘En el punto de mira’ aterriza en Lagos, Nigeria, cuna de las estafas del amor. Nada más poner un pie en tierra, comprueba que la población es tremendamente joven y que no hay presencia de personas occidentales ni turistas en el aeropuerto.

'En el punto de mira' se desplaza entonces hasta la casa de uno de ellos. El primer estafador del amor, a los que también llaman 'Yahoo Boys', recibe al equipo en el salón de su vivienda y habla para los micrófonos del programa con la cara oculta tras una mascarilla y una gorra.

Su nombre es Goliath, tiene 33 años y, durante la entrevista, nos cuenta todos los detalles de cómo estafan a sus víctimas. "Empecé cuando estaba en la secundaria, como con 20 años. Al principio empecé por necesidad económica y después por mantener mis estándares financieros", comienza.

Acto seguido, confiesa cuánto dinero ha podido llegar a ganar con sus estafas: "De una vez puedo obtener 3.000 o 5.000 dólares. Hay veces que les puedes sacar 15.000 o 20.000. Y hay veces que les puedes incluso obtener la contraseña de su cuenta bancaria", afirma.

El perfil más usado por el estafador

Y es que, hasta el día de hoy, Goliath asegura haber estafado "a más de cien personas". Para ello, recurre con frecuencia a su perfil favorito: "Les digo que estoy en las Fuerzas Armadas y que estoy destinado en Afganistán. Así que no tengo que hablar mucho, solo cómo hablar. Y aunque quieras hacer una videollamada, no puedes. A veces hago vídeos falsos. Como estás en el frente de guerra, no puedes llamarles siempre. Puedo decir que mi hijo está en Estados Unidos y que tiene que operarse, que tengo facturas de la casa, del coche, de electricidad... Entonces ellas me dicen que me ayudarán con el pago".

Y, de la misma manera que tienen claro qué perfil prefieren usar, también tienen claro qué perfil es más fácil convertir en víctima: "Voy a por americanas, de Reino Unido, canadienses... Países que están bien debido al precio elevado de sus divisas".

Eso sí, tiene muy claro que no se arrepiente de lo que hace: "A veces me arrepiento, pero la mayoría de las veces pienso que son los líderes, los políticos, los que lo han causado. Pienso que nos han usado como tontos, entonces pienso 'ahora os vamos a usar a vosotros como tontos'. Entonces a veces ni siquiera me arrepiento".

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