'En el punto de mira' descubre en China los robots humanoides más avanzados: el lunes, en Cuatro

Antes de que termine la década, los robots humanoides con Inteligencia Artificial podrían formar parte de nuestro día a día. ‘En el punto de mira’ viaja a China , país pionero en su desarrollo e implantación, para comprobar sobre el terreno hasta dónde ha llegado una tecnología que ya está transformando la forma de vivir y trabajar en aquel país.

Boro Barber interactuará con robots que ya realizan tareas hasta ahora desempeñadas por humanos, como dependientes de bares, bomberos y policías . También conocerá humanoides diseñados para las relaciones íntimas capaces de desarrollar emociones en función de la relación con sus propietarios y mascotas robóticas concebidas para acompañar a sus dueños.

El periodista experimentará además en primera persona cómo un robot arregla y limpia su habitación y cómo un dron le geolocaliza en plena ciudad para entregarle comida directamente en su ubicación.

El programa mostrará también una tecnología que permite manejar objetos con la mente y sus posibles aplicaciones biomédicas para personas con miembros amputados o enfermedades neurodegenerativas.

‘En el punto de mira’ pondrá también el foco sobre los interrogantes que plantea esta nueva realidad: los humanoides prometen hacer nuestra vida más fácil, pero según las estimaciones recogidas por el programa, podrían acabar con 300 millones de puestos de trabajo.

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