En la cuarta entrega de esta temporada de ' En el punto de mira ', que está disponible de forma íntegra y gratuita en Mediaset Infinity, Boro Barber y su equipo han puesto el foco sobre los impuestos y el uso que se hace de ellos. Uno de los casos que han abordado ha sido el del residencial de VPP de Les Naus en Alicante , que se encuentra judicializado porque 89 de las viviendas han sido adjudicadas a políticos, hijos de políticos o hijos de empresarios.

"Lo ocurrido en el residencial Les Naus es el colmo del mal uso del dinero público", afirma el presentador del programa de Cuatro, en el que explica que Les Naus fue un residencial que se construyó en lo que era suelo público para ofertar vivienda pública a familias cuyos ingresos no superasen los 55.000 euros.

El complejo cuenta con 140 viviendas de entre 3 y 4 habitaciones, piscina de adultos e infantil, gimnasio, zonas ajardinadas, club social, pista deportiva y pistas de pádel. Los pisos se pusieron a la venta entre los 200.000 y los 230.000 euros. Para acceder a estas viviendas de protección pública, los requisitos eran claros: no tener en propiedad otra vivienda y que la renta de la unidad familiar no superase los 55.000 euros.

¿Para quiénes fueron los pisos?

Dos hijos de la directora de contratación del Ayuntamiento - que se ha negado a responder a las preguntas de Boro Barber - consiguieron, cada uno de ellos, un piso en Les Naus. También le fue concedido uno a la exconcejala de urbanismo, que tenía un sueldo de más de 67.000 euros anuales. Dos arquitectos del Ayuntamiento, los cinco hijos de dos conocidos dentistas - un piso para cada uno - y los dos hijos del notario engrosan la lista de los vecinos de Les Naus. Para el promotor del residencial fue uno de los áticos.

Las declaraciones del promotor