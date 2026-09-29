Boro Barber alucina al mover un dron con el sistema BCI: "Con mi mente lo voy a poder manejar"

Boro Barber se ha desplazado hasta China con el equipo de ' En el punto de mira ' para descubrir cómo han evolucionado los robots humanoides en los últimos años. En el programa, que está disponible al completo en Mediaset Infinity , el periodista ha tenido la oportunidad de visitar una feria tecnológica en Shenzhen, donde ha podido probar dispositivos que funcionan con el sistema BCI .

Boro Barber prueba tecnología que funciona por BCI

En la feria, le han dejado usar una especie de diadema que le han explicado que sería capaz de medir su concentración y posibilitaría que se moviera un coche de juguete y hasta un dron. "Es brutal", ha comentado Boro Barber, que ha alucinado al descubrir que si se focalizaba en la tarea su coche corría más: "Yo no sé si esto es real o es un engañabobos, pero parece que responde a mi cerebro".

El periodista no ha dejado de resaltar durante su visita a la feria lo sorprendente que le parecía la experiencia, basada en el sistema BCI (interfaz de ordenador cerebral), que es capaz de detectar las señales eléctricas del cerebro para transformarlas en órdenes simples. Es una tecnología que ya se usa para mover prótesis o extremidades robóticas, como ha podido comprobar Boro Barber.

En Shenzhen también le han explicado que "entre dos o tres años" será posible que un dispositivo sea capaz de "entender el movimiento que el cerebro quiere hacer y trasladar los movimientos a una mano inteligente". A Boro Barber le ha parecido "espectacular" descubrir todos estos avances tecnológicos.

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