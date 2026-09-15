En 2018, Boro Barber y el equipo de 'En el punto de mira' hizo un reportaje que destapó el absentismo laboral injustificado que practicaban funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia, que dejaban el coche aparcado en doble fila para entrar a fichar y marcharse de nuevo.
Ocho años después, el equipo de periodistas de Cuatro ha regresado a las inmediaciones de este edificio para descubrir si la situación ha cambiado tras las modificaciones en el fichaje que introdujo la Generalitat a raíz del revuelo generado con el primer reportaje.
Boro Barber ha comprobado que las colas de automóviles en doble fila han desaparecido porque ahora los funcionarios tienen que fichar desde su ordenador y no en la entrada, pero se ha quedado muy impresionado al descubrir que había algunos que, menos de diez minutos después de entrar al edificio - el tiempo suficiente para haber fichado la entrada -, volvían a salir.
"Esto es un cachondeo", ha asegurado el periodista, que no solo ha descubierto que había funcionarios que salían del edificio a los pocos minutos de entrar en él, sino que también ha destapado que algunos de ellos han pasado más de una hora de su jornada laboral de compras en el centro comercial que se encuentra a 300 metros de la Ciudad de la Justicia de la capital de la Comunidad Valenciana.
Boro Barber ha decidido abordar a una funcionaria que ha pasado más de una hora de su jornada en el supermercado comprando primero una estufa y haciendo una gran compra después. "No me hagas esto, por favor", le ha dicho la mujer ante sus primeras preguntas, pero el periodista le ha seguido pidiendo explicaciones y ella no ha sido capaz de justificar por qué había ido a comprar una estufa y a hacer la compra en su horario laboral.
"Me habéis vuelto a grabar con mi estufa, es cierto, y con esto [señala la bolsa de la compra]. ¿He salido a almorzar? No, es mi tiempo de trabajo... De almuerzo, perdona, ¡es que ya me estoy poniendo nerviosa!", ha sido el incoherente discurso que ha dado la funcionaria pillada de compras en un centro comercial durante más tiempo de la media hora de descanso estipulada en su jornada laboral.