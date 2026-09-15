En el punto de mira 15 septiembre 2026

Boro Barber y su equipo regresan a la Ciudad de la Justicia de Valencia para comprobar si el absentismo laboral injustificado de los funcionarios que allí trabajan sigue practicándose como ocurría ocho años atrás

En 2018, Boro Barber y el equipo de 'En el punto de mira' hizo un reportaje que destapó el absentismo laboral injustificado que practicaban funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia, que dejaban el coche aparcado en doble fila para entrar a fichar y marcharse de nuevo. Ocho años después, el equipo de periodistas de Cuatro ha regresado a las inmediaciones de este edificio para descubrir si la situación ha cambiado tras las modificaciones en el fichaje que introdujo la Generalitat a raíz del revuelo generado con el primer reportaje.

Boro Barber ha comprobado que las colas de automóviles en doble fila han desaparecido porque ahora los funcionarios tienen que fichar desde su ordenador y no en la entrada, pero se ha quedado muy impresionado al descubrir que había algunos que, menos de diez minutos después de entrar al edificio - el tiempo suficiente para haber fichado la entrada -, volvían a salir. "Esto es un cachondeo", ha asegurado el periodista, que no solo ha descubierto que había funcionarios que salían del edificio a los pocos minutos de entrar en él, sino que también ha destapado que algunos de ellos han pasado más de una hora de su jornada laboral de compras en el centro comercial que se encuentra a 300 metros de la Ciudad de la Justicia de la capital de la Comunidad Valenciana.

Boro Barber en la Ciudad de la Justicia de Valencia