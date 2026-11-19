“Partimos de lo nauseabundo que es jugar con la enfermedad de una persona . Pocos medios tienen los escrúpulos de hablar de esto. La enfermedad de Carolina fue pagada por la sanidad pública y su seguro privado, y eso es muy fácil de demostrar ”, ha comenzado a argumentar Víctor Ábalos sobre una información que ha calificado de falsa y poco ética.

Muy enfadado y negándolo en rotundo, Víctor Ábalos , hijo del exministro de Fomento en prisión, ha explicado en ‘En boca de todos’ que la información del diario ABC que apunta a la supuesta financiación por parte del ministerio al tratamiento sanitario de la exmujer de su padre, es completamente falsa como ha asegurado el propio Ábalos: “Obviamente, ya lo ha desmentido mi padre en redes sociales ”.

Víctor Ábalos ha invitado a comprobar la información y comprobar que no es real: “El importe, quién desgraciadamente haya sufrido este tipo de enfermedad, sabe que 13.000€ es un importe demasiado bajo para este tipo de operaciones… El que afirma algo tiene que demostrarlo y siempre somos nosotros los que tenemos que demostrar la verdad…”.

Asegura que otros medios ya intentaron algo así, pero que está fuera de toda ética. Incluso, pone en duda la actuación de los supuestos funcionarios que lo cuentan: “La catadura moral de la fuente del periodista y del propio medio de no contrastar esto porque es muy fácil… Funcionarios del ministerio que casualmente nadie denunció nada y por qué estos datos no están en esa auditoria tan extraña… Mi padre ya está estudiando acciones legales, pero el daño gratuito ya está hecho”.

Nacho Abad ha cuestionado las medidas legales y Víctor Ábalos ha sido muy contundente: “¿No es demandable que un medio hable de la enfermedad de una persona y que fue pagada con gastos públicos? En España solo denuncia el que tiene pasta… Esto daña a una familia, se ha jugado con la enfermedad de una persona que estuvo a punto de morir… Detrás de esto, yo tengo hermanos que tienen que estar sufriendo esto… Si fuera verdad es un delito, es falso y a partir de aquí no cabe ningún otro pensamiento. Lo que hay que pensar en por qué pasa esto, no podemos poner límite a esto…”.

Víctor Ábalos denuncia una campaña contra su padre ante las elecciones

Asegura estar muy afectado por la campaña en campaña que se está haciendo contra su padre una vez más: “Llevo unos días muy jodido porque siente un acoso terrible en campaña, ya no solo la IA con montajes, es un ciberbullying espectacular, los medios publicando este tipo de noticias… El partido popular con la campaña con IA que está haciendo de mi padre… Es acoso, es hacer daño a una persona, mi padre es el rey del meme… El acoso es máximo, mi padre está en la cárcel, dejemos al entorno en paz, lo pido por humanidad. Hoy nos pasa a nosotros, mañana os pasa a cualquiera de nosotros”.

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