Tras las cargas policiales producidas durante la protesta de los docentes madrileños ante el Palacio de Santoña, en el que se encontraba reunida la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y que ella misma ha calificado de “escrache”, ya que estuvo cuarenta minutos esperando para poder salir, dos de los profesores agredidos, han denunciado en ‘En boca de todos’ la brutalidad policial ante una manifestación pacífica.
En directo, en ‘En boca de todos’ vimos como la tensión iba en aumento y la Policía Nacional comenzó a cargar contra los profesores que esperaban a Isabel Díaz Ayuso y la concejala de Educación a las puertas del Palacio de Santoña en el centro de Madrid. Una tensión que fue en aumento porque los manifestantes intentaban avanzar y la policía comenzó a actuar, se escucharon disparos de pelotas, gritos y palos. La calle cortada y la presidenta encerrada y sin poder salir. Una situación que terminó con decenas de docentes agredidos y la presidenta culpando de la situación al delegado del Gobierno y a Pedro Sánchez por haber sido víctima de un escrache político.
Tatiana Gómez ha hablado en directo con un grupo de profesores presentes en la manifestación, que estaban muy afectados por la situación vivida. Miguel Ángel y Damián, dos de ellos, han explicado que fueron brutalmente golpeados. A Miguel Ángel le dieron porrazos en la pierna y en el brazo, y Damián recibió un fuerte golpe en la espalda.
Aseguran que ellos estaban allí de forma pacífica y que no esperaban que la cosa terminara de esa manera: “Fuimos con nuestra pancarta pacíficamente para que se nos viera, pero para que saliera Ayuso nos agredieron con la porra…”.
Hablan de brutalidad policial: “Me dieron un empujón grandísimo, fue una violencia, que yo en mi vida, tengo 63 años, jamás había visto tanta violencia. Ni la insultamos ni nada, solo llevábamos esta pancarta que ves aquí…”. Nacho Abad les ha dicho que la presidenta aseguró en ‘Horizonte’ que la insultaron y que impidieron su salida del Palacio de Santoña durante unos 40 minutos.
David Gutiérrez, del sindicato policial CEP, ha asegurado que manifestarse es un derecho, pero que no se puede impedir la salida de una persona de un edificio, sea quién sea. Asegura que se dieron un montón de órdenes y peticiones de que dejaran un cordón de salida y no se consiguió… “Primero se advierte verbalmente, luego se van dotando elementos policiales como los escudos y los cascos, pero cuando se produce resistencia activa se utiliza la fuerza de forma progresiva… Primero los empujones… Cuando la resistencia es activa, los manifestantes no se desplazan, es legal. No sucede solo en esta manifestación, es en todas…”.
Pablo Fernández se ha indignado por completo y ha asegurado que era muy grave que estuvieran intentado legitimar los porrazos a los profesores. Teresa Gómez y Antonio Naranjo le han puesto de ejemplo lo que le pasó a Pablo Iglesias y Fernández ha dejado claro que solo se utiliza violencia policial cuando es con la derecha: “Si está Pablo, abrazos y si está Ayuso, porrazos”.