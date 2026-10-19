Tras las cargas policiales producidas durante la protesta de los docentes madrileños ante el Palacio de Santoña, en el que se encontraba reunida la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y que ella misma ha calificado de “escrache”, ya que estuvo cuarenta minutos esperando para poder salir, dos de los profesores agredidos, han denunciado en ‘En boca de todos’ la brutalidad policial ante una manifestación pacífica.

En directo, en ‘En boca de todos’ vimos como la tensión iba en aumento y la Policía Nacional comenzó a cargar contra los profesores que esperaban a Isabel Díaz Ayuso y la concejala de Educación a las puertas del Palacio de Santoña en el centro de Madrid. Una tensión que fue en aumento porque los manifestantes intentaban avanzar y la policía comenzó a actuar, se escucharon disparos de pelotas, gritos y palos. La calle cortada y la presidenta encerrada y sin poder salir. Una situación que terminó con decenas de docentes agredidos y la presidenta culpando de la situación al delegado del Gobierno y a Pedro Sánchez por haber sido víctima de un escrache político.

Tatiana Gómez ha hablado en directo con un grupo de profesores presentes en la manifestación, que estaban muy afectados por la situación vivida. Miguel Ángel y Damián, dos de ellos, han explicado que fueron brutalmente golpeados. A Miguel Ángel le dieron porrazos en la pierna y en el brazo, y Damián recibió un fuerte golpe en la espalda.