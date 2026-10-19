Un inmigrante con meningitis muerde a un celador y siembra el caos en el hospital de Ceuta

Al parecer, u n inmigrante irregular de unos 20 años llegaba la pasada noche del sábado al hospital de Ceuta de una forma muy convulsa . Los testigos aseguran que daba gritos y golpes de forma indiscriminada, hasta que en un momento determinado muerde en un brazo a uno de los celadores que intentaban controlarle y se desata un episodio de caos en el hospital.

En directo desde Ceuta , Jordi Julià nos ha dado la última hora sobre la agresión de un inmigrante irregular a un celador durante un episodio de crisis total en el hospital de Ceuta . Un episodio que ha dado la voz de alarma una vez más entre las vecinas, quiénes temen llevar a sus hijos al hospital, según han explicado en 'En boca de todos' .

En este momento, el inmigrante está ingresado en la UCI y el trabajador se encuentra de baja y con graves crisis de ansiedad. Además, la baja ya que presenta síntomas de meningitis, la enfermedad de la que estaba afectado el agresor. Una situación que se suma a los dos anteriores casos de difteria y que hace que las vecinas estén muy asustadas.

Fani, una de las vecinas afectadas, ha vuelto a explicar que están ante un caso de “inseguridad subjetiva” y ha denunciado el riesgo que corren los trabajadores, las preferencias que tienen ante el resto de pacientes y que les den medicamentos gratuitos: “A ellos les dan los medicamentos, nosotros tenemos que ir a una farmacia de guardia”.

Sienten miedo de infectarse de ciertas enfermedades o de poder ser contagiados en el hospital o en cualquier otra parte de la ciudad porque muchos inmigrantes siguen durmiendo en los parques: “Te pueden morder también a ti por la calle, esto es miedo subjetivo”.

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