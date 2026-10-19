Un inmigrante con meningitis muerde a un celador y siembra el caos en el hospital de Ceuta

En directo desde Ceuta, Jordi Julià nos ha dado la última hora sobre la agresión de un inmigrante irregular a un celador durante un episodio de crisis total en el hospital de Ceuta. Un episodio que ha dado la voz de alarma una vez más entre las vecinas, quiénes temen llevar a sus hijos al hospital, según han explicado en 'En boca de todos'.
Al parecer, un inmigrante irregular de unos 20 años llegaba la pasada noche del sábado al hospital de Ceuta de una forma muy convulsa. Los testigos aseguran que daba gritos y golpes de forma indiscriminada, hasta que en un momento determinado muerde en un brazo a uno de los celadores que intentaban controlarle y se desata un episodio de caos en el hospital.
En este momento, el inmigrante está ingresado en la UCI y el trabajador se encuentra de baja y con graves crisis de ansiedad. Además, la baja ya que presenta síntomas de meningitis, la enfermedad de la que estaba afectado el agresor. Una situación que se suma a los dos anteriores casos de difteria y que hace que las vecinas estén muy asustadas.
Fani, una de las vecinas afectadas, ha vuelto a explicar que están ante un caso de “inseguridad subjetiva” y ha denunciado el riesgo que corren los trabajadores, las preferencias que tienen ante el resto de pacientes y que les den medicamentos gratuitos: “A ellos les dan los medicamentos, nosotros tenemos que ir a una farmacia de guardia”.
Sienten miedo de infectarse de ciertas enfermedades o de poder ser contagiados en el hospital o en cualquier otra parte de la ciudad porque muchos inmigrantes siguen durmiendo en los parques: “Te pueden morder también a ti por la calle, esto es miedo subjetivo”.