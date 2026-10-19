Salvador rompe a llorar en su casa, anegada por la dana Adam: "He tenido que salir corriendo. No he podido coger ni mis pastillas"

Las imágenes de destrucción provocadas por la dana Adam nos ha trasladado a hace poco menos de dos años, cuando las lluvias torrenciales acabaron con la vida de 232 personas.

'El tiempo justo se ha desplazado hasta Els Poblets, un municipio a 14 kilómetros de Oliva, la zona cero de la dana Adam, para hablar con un vecino que ha visto cómo su casa ha quedado anegada por la lluvia.

Salvador, vecino de una de las zonas más afectadas por las lluvias de las últimas horas, no ha podido evitar romper a llorar al hablar con nuestro reportero. Entre lágrimas, Salvador nos ha contado el terror que ha vivido y cómo todos los recuerdos de su vida se encuentran entre el fango de su casa.

"He salido corriendo a la playa, a un sitio alto. Hasta las pastillas del azúcar y de la tensión me he dejado. He visto que venían las calles como un río y me he ido", nos ha relatado todavía presa del pánico.

145 municipios confinados en Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana ha ordenado el confinamiento de 145 municipios del litoral sur de Valencia y del norte de Alicante, 77 en la provincia de Valencia y 68 en la de Alicante, afectados por las fuertes lluvias, que dejan ya acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado.



La orden, publicada en una edición bis del Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), ha entrado en vigor en el momento de su publicación y tiene su base legal en la Ley del sistema nacional de protección civil y en la Ley de la Generalitat de protección civil y gestión de emergencias, que facultan para adoptar esa medida.



La orden, firmada por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, indica que las limitaciones establecidas ‘son proporcionales a la finalidad perseguida’, puesto que son menos perjudiciales para los derechos de terceros, no se prolongan especialmente en el tiempo y son las únicas que se pueden adoptar para alcanzar la finalidad perseguida.

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