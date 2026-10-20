Exclusiva | Julito Martínez: "Se contrata a 'Análisis Relevante' por el señor Zapatero"

'El Programa de Ana Rosa' ha desvelado en exclusiva la declaración judicial de 'Julito' Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional.

El programa presentado por Ana Rosa Quintana ha tenido acceso a los audios y transcripciones de la comparecencia ante la Audiencia Nacional de Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el presunto testaferro del expresidente del Gobierno en una causa penal por presunto tráfico de influencias y organización criminal.

En su declaración, Martínez sostiene que el expresidente tuvo una participación decisiva en el polémico rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, del cual presuntamente se derivó una comisión económica ilegal de 530.000 euros.

Rodríguez Zapatero ha negado de forma tajante ante los tribunales cualquier vinculación delictiva o la condición de testaferro por parte de Martínez

El investigado ratificó ante el magistrado José Luis Calama que su función real consistía en actuar como pantalla y canalizador directo de fondos, sirviendo de nexo entre el exlíder socialista y las operaciones vinculadas con Venezuela.

Según la declaración emitida por este programa, el empresario admitió haber seguido derivando fondos a las hijas de Zapatero incluso en periodos en los que no constaba ninguna actividad profesional ni comercial real que justificase dichas retribuciones.



El expresidente Rodríguez Zapatero ha negado de forma tajante ante los tribunales cualquier vinculación delictiva o la condición de testaferro por parte de Martínez. Su defensa alega que el empresario es únicamente un amigo de la familia y que los pagos detectados corresponden a retribuciones legítimas por trabajos de consultoría internacional.

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